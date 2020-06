Koronavirus: V USA bylo zřejmě koronavirem nakaženo 20 milionů lidí

Průběžné zpravodajství:

26. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 26 26 .6. bylo v ČR registrováno 10 870 nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 93 nových nákaz) nakažených, v nemocnici bylo 125 osob a 345 R je v ČR 1.2 !! osob zemřelo. 10 870

Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.





- Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock hrozí, že vláda uzavře přístup na pláže. V posledních dnech bylo v Anglii a ve Walesu vedro, více než 33 stupňů Celsia. Blázniví Angličané se vydali v obrovských počtech na pláže a zcela ignorovali sociální distancování. V různých částech Anglie se také konají obrovské veřejné mejdany s hudbou, účastníci fyzicky útočí na policii, která se snaží v zájmu zdraví mejdany ukončit.







- Sýrie čelí bezprecedentnímu hladomoru, varují humanitární organizace 0SN. 9.3 milionů lidí nemá přístup k dostatečnému množství potravin. Ceny potravin stouply o více než 200 procent v důsledku rozkladu ekonomiky v sousedním Libanonu a uzamčení země v Sýrii.- Portugalsko zavádí karanténní opatření v Lisabonu a v okolí ve snaze omezit tamější ohnisko nákazy. Zpočátku bylo Portugalsko úspěšné ve zvládání pandemie, ale po částečném uvolnění karantény se začaly konat obří mejdany na veřejnosti, jichž se účastnilo více než 1000 lidí.- Švédové rychle ztrácejí důvěru v liberální přístup švédské vlády k pandemii. ZDE - V Austrálii zavedly supermarkety přídělový systém pro základní potraviny, poté, co znovu vznikla nákupní panika. Mizí toaletní papír, těstoviny, dezinfekční prostředky a další základní zboží. ZDE - Brazílie potvrdila ve čtvrtek nových 39 483 nákaz za posledních 24 hodin. Každodenně je v Brazílii nyní registrováno více než 30 000 nákaz. Celkem je v Brazílii registrováno 1 228 114 nákaz a zemřelo tam 54 971 osob.- Až 40 procent obyvatel lyžařského letoviska v Tyrolsku, odkud se zřejmě původně rozšířila pandemie v Evropě, má protilátky proti COVIDU-19. Z nakažených osob mělo příznaky nákazy jen 15 procent lidí. Znamená to, že až 85 procent lidí bylo nakaženo, aniž si toho povšimli.- V Ukrajině došlo v pátek k rekordnímu nárůstu infekcí, o 1109 za posledních 24 hodin. Úřady varují, že budou muset znovu uzamknout zemi, pokud lidé nebudou dodržovat karanténu. Celkem je na Ukrajině nakaženo 41 000 osob.- Milionům dětí hrozí hladomor v Jemenu v důsledku šíření pandemie a zastavení humanitární pomoci, varuje OSN.- Francie provede testování u 1,3 milionu lidí v Paříži a v okolí s cílem zjistit, zda existují skrytá ohniska nákazy.- Mobilní aplikaci pro sledování kontaktů s nakaženými si v Japonsku stáhly od jejího zveřejnění minulý týden 4 miliony lidí.- Předběžná studie 125 pacientů, kteří skončili v Británii v nemocnici s COVIDEM-19 zjistila, že nemoc je schopna poškodit mozek. Ve vážných případech způsobuje komplikace jako mrtvice, záněty, psychózu a příznaky podobné demenci. Výzkum vyšel v časopise Lancet Psychiatry.- V pátek dosáhl počet nakažených globálně 9.6 milionu. Přesně 9 609 829. Nejméně 489 312 lidí zemřelo.- Američtí vládní experti jsou přesvědčeni, že koronavirem bylo v USA nakaženo více než 20 milionů lidí. Případy nákazy nyní rostou ve 27 amerických státech. Centra pro kontrolu infekcí (CDC) jsou přesvědčena, že je pravděpodobné, že na každý jeden identifikovaný případ nákazy bylo nakaženo 10 nebo více lidí. Je to založeno na serologickém testování na protilátky.- Uzamčení země v Afghánistánu vedlo k dramatickému zvýšení násilí proti ženám.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE