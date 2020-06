Nad unijními dotacemi a cestou na Západ

24. 6. 2020 / Boris Cvek

K tomu je třeba hned říci, že problém není v unijních dotacích jako takových. Dostává je i Dánsko. Myslíte, že Dánsko kvůli dotacím zkorumpovaná země? Nebo že Ukrajina nemá problémy s korupcí, protože není členem EU a dotace nedostává? Co by dělali lidé, kteří se živí na unijních dotacích, kdyby ty nebyly? Žili by v dobrovolné chudobě s vlasteneckým závazkem, že na české peníze nebudou sahat? Jistě ne.

V čem se Česko liší do Dánska? V transparentnosti hospodaření s veřejnými financemi, ve kvalitě protikorupčních zákonů a jiných protikorupčních opatření. Něco takového bychom potřebovali bez ohledu na to, zda jsme v Unii, nebo nejsme.

Pokud jde o účinnou kontrolu moci a hospodaření státu, naše minulost, naše zvyky a samovolné pohyby nás pojí s Ukrajinou a Ruskem, s dobami sovětského impéria, v němž nebyla možná ani svoboda médií, natož státní orgány kontrolující stranickou mafii ve jménu veřejného zájmu. Opakem jsou západní a severní státy Evropské unie, které nám jako čistí plátci do unijního rozpočtu už mnoho let posílají peníze, abychom se dostali na jejich úroveň. Nyní si však konečně tato část Unie začala všímat toho, že z velké části těmito dotacemi pro bývalé postkomunistické země živí oligarchy, kteří velmi připomínají sovětský způsob fungování moci, jak přežívá v Rusku nebo na Ukrajině.

Cesta na Západ svého času vypadala jako prosté zavedení volného trhu. Protržní bylo tak i prozápadní a protikomunistické. Že je trh ovládaný postkomunistickou mafií, to nevadilo. Majetky spadly z nebe, a to je trh a trh je demokracie, svoboda a Západ. A tak jsme byli tím přívalem z nebe unášeni na Východ (a stejně padají z nebe i dotace, i když se ideologům trhu do jejich obrázku nehodí). Dnes se vlastně už ani nikdo nemusí moc tvářit, že chce na Západ, jsou tam přece uprchlíci a virus, zatímco my s Maďarskem a Polskem jsme si poradili s obojím. Základní problém, problém průhlednosti veřejných financí a odstřižení oligarchů od moci, je v takové situaci stále méně srozumitelný. A přitom je to jediná cesta k prosperitě zemí, jako je Dánsko.