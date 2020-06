Putinův výmarský syndrom

24. 6. 2020

V 90. letech se mnozí v Moskvě a na Západě utápěli v obavách, že Rusko po rozpadu SSSR může zažít stejný "výmarský komplex", který vedl poražené Německo ve 20. letech k touze po odvetě a nakonec umožnil vzestup Hitlera a nacistů. Většina se přichýlila k jinému pojmovému rámci, ale jeden muž zůstává velmi oddán výmarské analogii, upozorňuje Grigorij Judin. A tímto mužem je Vladimir Putin, jehož esej o vzniku 2. světové války je psán méně z perspektivy Ruska než z perspektivy předválečného Německa.

Ve svém článku, který vyšel anglicky v USA, Putin obviňuje ze vzniku války Anglii, Francii, Polsko, Vlasova, Banderu, Lenina a tak dále a tak podobně dokonce s výhradami Stalinův SSSR. Ale vynechává Německo a celý nacisticko-fašistický blok.

Jistě, je možné vidět vinu Německa jako samozřejmou a tudíž nehodnou pozornosti. Ale to není to, co chce Putin říci.

Od samého počátku zaujímá perspektivu předválečného Německa, podle teorie, že 2. světová válka byla předurčena nečestnými a očerňujícími podmínkami Versailleské mírové smlouvy po skončení 1. světové války. Na této perspektivě je leccos pravdivého, ale Putin není historik a nemá zájem o pravdu jako takovou.

Pustil se do tohoto tématu jen proto, že sám trpí "výmarským komplexem", pokud jde o postsovětské Rusko. Podle něj s ním bylo ze strany Západu špatně zacházeno a bylo ponižováno a tak nepřekvapuje, že si přeje odvetu - a touha po odvetě není zaviněna Ruskem, stejně jako v případě výmarského Německa, ale západními demokraciemi.

S Německem bylo cizími mocnostmi špatně zacházeno, a tak se domácí situace vyvinula, jak se vyvinula, tvrdí Putin. A také špatné zacházení Západu s Ruskem v nedávné době nese vinu za jakékoliv akce, které Kreml podniká doma i v zahraničí a které se Západu nelíbí.

Putin sám není nacista a nesympatizuje s Hitlerem. Ale příchod nacistů k moci a nacizace německé společnosti mu připadá zcela přirozená, předvídatelná a málo zajímavá. To co se stalo v Německu bylo zcela způsobeno tím, co se mu stalo na mezinárodní scéně.

Tímto argumentem Putin přijímá radikálně odlišný postoj než Evropané, z nichž většina strávila posledních 75 let snahou přijít na to, jak napříště zabránit vzniku nového monstra ve svém středu. Ale Putin nemá problém vysvětlovat, co nacisté udělali: Byla to zcela vina cizích zemí, které s Německem špatně zacházely.

Ale nejde tu o nějaký speciální případ. Putin je přesvědčen, že vnitřní politika je pouze projekcí politiky zahraniční. A to znamená, že pokud jsou v ulicích nepokoje, hledejte cizí peníze. Pokud k moci přišli fašisté, hledejte, kdo národ urazil.

