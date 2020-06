Koronavirus: Bolsonaro mlčí, zatímco počet mrtvých v Brazílii překročil 50 000

Průběžné zpravodajství:

23. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 23 23 .6. bylo v ČR registrováno 10 561 nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 63 nákaz) nakažených, v nemocnici bylo 130 osob a 336 osob zemřelo. Nynejší hodnotu R v ČR neznáme.

- Brazílie zaznamenala 21 432 nových nákaz a 654 nových úmrtí. Celkem je v Brazílii registrováno 1,1 milionu nákaz a v pondělí počet registrovaných úmrtí dosáhl 51 271, je to druhý nejvyšší počet na světě.- Jihoafrická republika má nyní více než 100 000 infekcí, nejvyšší počet v Africe. Počet mrtvých se tam blíží číslu 2000.- Z amerických dat zveřejněných v pondělí vyplývá, že černošští Američané končí v nemocnici s COVIDEM-19 čtyřikrát častěji než běloši.- Spojené státy suspendují do konce roku určité kategorie neimigrantských pracovních víz kvůli koronaviru.- Počet úmrtí na koronavirus dosáhl v USA 120 225. Další dva pracovních Trumpova štábu pro jeho vystoupení v Tulse v Oklahomě byli nakaženi koronavirem.- Saúdská Arábie uvedla v pondělí, že jen velmi omezený počet lidí bude mít přístup na letošní Hajj, výroční pouť do Mekky, jíž se normálně účastní mnoho muslimů.- Belgfická vláda dává svým občanům do konce roku 12 jízd vlakem zadarmo kamkoliv po zemi, aby oživila sektor turistiky.- Více než polovina amerických států zaznamenala nárůst koronavirových infekcí, některé z nich rekordní.