USA: Nejlidnatějším státům hrozí zahlcení zdravotnických systémů

26. 6. 2020

Texaský guvernér Greg Abbot přerušil odbourávání plošné karantény a vydal nařízení, aby byla zajištěna dostupnost nemocničních lůžek pro pacienty s chorobou COVID-19, informuje Jay Croft.

Abbotův krok přišel ve chvíli, kdy Texas, Kalifornie a Florida - tři nejlidnatější státy USA - zaznamenaly rekordní počet denně hlášených případů a experti se obávají "apokalyptického" nárůstu v hlavních texaských městech, pakliže nárůst potrvá.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil mimořádný rozpočtový stav, aby mohl uvolnit až 16 miliard dolarů na boj s pandemií.

Tento stát může pozastavit další otevírání ekonomiky - a dokonce je vrátit nazpět - pokud zdravotníci budou dál zaznamenávat nárůst infekcí a hospitalizací, naznačil Newsom na tiskové konferenci.

Podle vládní agentury US Centers for Disease Control and Prevention ale USA ve skutečnosti evidují jen asi 10 % případů koronavirových infekcí. To by mohlo znamenat, že až 20 milionů Američanů bylo infikováno.

Oficiálně koronavirus zabil nejméně 122 481 osob a infikoval více než 2,4 milionu osob, podle Johns Hopkins University.

Florida a Texas ve středu oznámily, že zaznamenaly více než 5 000 nových případů. Kalifornie ohlásila 7 000. Ve všech případech jde o rekordní čísla.

Nemocnice v Kalifornii zaznamenaly 32 % nárůst počtu pacientů s koronavirem za 14 dní a dosáhly nejvyšších počtů těchto pacientů od počátku pandemie. Počet pacientů na JIP se zvýšil za 14 dní o 19 % a také dosáhl rekordu.

Ve státech Florida, Texas a Kalifornie žije 27,4 % z 328 milionů obyvatel USA.

Zdroj v angličtině: ZDE