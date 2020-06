Johnson a Mayová ignorovali varování, že Rusko zřejmě "ovládá" Donalda Trumpa

23. 6. 2020





Bývalý britský špion Christopher Steele konstatoval v Dolní sněmovně, že vláda Theresy Mayové ignorovala varování ohledně akcí Moskvy



Boris Johnson a Theresa Mayová ignorovali varování, že Rusko zřejmě ovládá Donalda Trumpa a zřejmě tajně financovalo brexit, konstatuje bývalý britský špion Christopher Steele v tajném svědectví před poslanci Dolní sněmovny, kteří vypracovali Johnsonem dosud nezveřejněnou analýzu o vlivu Ruska v Británii.



Steele, bývalý pracovník britské rozvědky MI6, obvinil vládu Theresy Mayové, v níž byl Boris Johnson ministrem zahraničí, že záměrně ignorovali varování ohledně Trumpa protože se báli jeho hněvu.

Steele předložil svou zprávu o Trumpovi vysokým britských výzvědným činitelům koncem roku 2016, kteří ji nejprve brali vážně. Avšak jakmile se dostala k nejvyšším politikům, "hodili na ni deku"."Britská vláda nezahájila v této věci žádné vyšetřování ohledně faktů zmíněných v analýze," konstatuje Steele ve shrnutí většího dokumentu, prezentovaného v srpnu 2018 parlamentnímu výboru pro výzvědné a bezpečnostní otázky, který zkoumal ruskou infiltraci britské politiky a veřejného života.Steele obviňuje Mayovou, že zaprodala britské zájmy tím, že věc odmítla dále vyšetřovat. "Britská vláda udělala vážnou chybu ve věcech strategického významu pro tuto zemi."Steelovo důvěrné svědectví je zveřejněno poprvé v knize novináře z Guardianu Lukea Hardinga nazvanéParlamentní analýza o vlivu Ruska v britské politice a v britském veřejném životě byla dokončena v říjnu 2019, avšak Boris Johnson ji odmítl zveřejnit před prosincovými všeobecnými volbami. Analýza stále ještě nebyla zveřejněna.Kritikové se domnívají, že analýza zřejmě obsahuje informace o tom, do jaké míry Rusko zasáhlo v roce 2016 do britského referenda o brexitu a o tom, zda má Vladimír Putin na Donalda Trumpa kompromitující materiál.Steele v roce 2016 vypracoval i analýzu o Trumpových vazbách na Rusko pro americkou Demokratickou stranu. Ve zprávě se tvrdí, že Kreml si pěstoval Trumpa nejméně pět let a že realizoval rozsáhlou špionážní operaci, aby ho dostal do Bílého domu. Loni charakterizoval mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller zasahování ruské vlády do americké politiky jako "rozsáhlé a systematické".Steelova analýza také tvrdila, že Putinova rozvědka FSB nafilmovala Trumpa v roce 2013 v jednom moskevském hotelu s dvěma prostitutkami.Ve svém memorandu britským poslancům argumentuje Steele, že se Rusko za Putina stalo "mocným darebáckým státem". To, že na to Británie a další západní státy nereagují, Rusku jen pro jeho agresivní akce dodává odvahy. Tato trajektorie není nevyhnutelná a prosazuje ji "zkorumpovaná politická elita", která se obává změny režimu a snaží se ochránit své kriminálně získané bohatství.Steele cituje sedm zásadních bodů obratu, které překvapily a znejistily západní vlády. K nim patří rozbití ropné společnosti Yukos, usmrcení Litviněnka a pokus o otrávení Sergeje Skripala, invaze na Ukrajinu a do Gruzie, a zásahy do amerických prezidentských voleb. Ve všech těchto případech byla reakce Západu omezená. Moskva to vnímá jako slabost Západu.Podle Steela mají Putin a jeho lidé zvláštní pozitivní a zároveňi negativní vztah k Británii. V Británii se skrývá obrovské množství nelegitimního bohatství Rusů a v Londýně žije vlivná ruská emigrantská komunita, na kterou Putin pohlíží s podezřením. Putin se snaží ztrapnit a ponížit Británii, aby si podrobil i jiné země a aby dál prosazoval svou zkorumpovanou a amorální agentu, řekl Steele poslancům.Během let si Rusko v Londýně vytvořilo mocnou přítomnost, v důsledku rozsáhlých výdajů a investic. Právníci, účetní odborníci, majitelé realitních kanceláří a lobbisté pomáhají ruským oligarchům pronikat do britského politického a podnikatelského života. Mnoho firem v Londýně se podílí na podpoře "zkorumpovaných a destabilizujících sil" působících z Kremlu.Putin měl podle Steela vždycky zlé úmysly, neměl však zdroje na jejich realizaci. Nyní Rusko za Putina je pro Británii větší hrozbou než terorismus."Žádná teroristická skupina dosud úspěšně nepoužila zbraně hromadného ničení, ani jaderné, ani chemické, v Británii. Rusko použilo obě," zdůrazňuje Steele a pokračuje: "Pokud nebude Rusko efektivně odstrašeno od dalších těchto akcí, Putinův režim se nezastaví před ničím pro dosažení svých cílů."Podrobnosti v angličtině ZDE