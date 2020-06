Americký ministr zdravotnictví: "Končí šance" zastavit koronavirus. Počet nákaz v USA překročil 2,5 milionu

29. 6. 2020





Americký ministr zdravotnictví Alex Azar varoval, že "končí šance" pro Spojené státy jednat efektivně v boji proti koronavirové pandemii v situaci, kdy počet nákaz v USA přesáhl 2,5 milionu.



Azar poukázal na rychlý nárůst infekcí zejména v jižních státech USA a zdůraznil, že "lidé se musejí chovat odpovědně" a dodržovat sociální distancování a nosit roušky, "zejména v těchto horkých zónách".



Už třetí den po sobě stoupl denní počet nákaz v USA o více než 40 000. V Arizoně za červen stoupl počet nákaz o 267 procent a v neděli naskočil o rekordní číslo 3857 nákaz, což je tento měsíc už osmý rekord. Celkem v USA zemřelo na koronavirus více než 125 000 lidíNová vlna nákaz postihla především jižní a západní státy USA, které zrušily karanténní opatření příliš brzo, navzdory varování zdravotníků. Především jsou postiženy Texas a Florida.V pořadu Meet the Press v neděli dopoledne byl Azar dotázán, proč se USA nedaří řešit koronavirovou krizi, když tolik jiných zemí ji úspěšně zvládlo.Azar přiznal, že v USA dochází k "rychlému nárůstu nákaz" a že většina nákaz je u lidí mladších 35 let, což znamená, že velká většina z nich bude asymptomatických, což vyvolává zvláštní problémy. Azar přiznal, že počet hospitalizací a úmrtí v nadcházejících týdnech stoupne, protože to vždycky po určitou dobu trvá.Mluvčí Světové zdravotnické organizace v britské televizi varoval, že by si ani mladí lidé neměli myslet, že pro ně koronavirus není problém, protože až 5 procent mladých lidí má velmi vážný průběh této nemoci. Je to loterie.Podrobnosti v angličtině ZDE