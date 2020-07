Laskavý hlas nad Berounkou

2. 7. 2020 / Pavlína Antošová

Tvorba Oty Pavla (u něhož si 2. července 2020 připomínáme 90 let narození) se nejlépe dá rozdělit podle témat; zcela jednoduše na povídky se sportovní tematikou a obecnější vzpomínkové. Ty druhé bývají stavěny o něco výš. Jestliže se však sejdou dva příznivci, z nichž každý dává přednost jiné oblasti, a pokud vyzkoušejí soutěžní čtení, nejspíš dospějí k remíze. Prozaické texty jako „Smrt krásných srnců" nebo „Kapři pro Wehrmacht," ale i ty s poválečnými náměty – například „Veliký vodní tulák" –, už dávno patří k české literární klasice. Avšak příběh kanoisty Alfréda Jindry, zápasícího s ochrnutím, nebo sonda do pozdějšího života fotbalisty Rudolfa Kučery – mimořádně talentovaného, jenže vyřazeného po soupeřově faulu s následným zraněním hlavy (povídka „Haló, taxi") –, se jim zevrubností a hloubkou vyrovnají. Stejně tak třeba literární holdy někdejším ikonám Závodu míru – Janu Veselému („Omyl") a Janu Kubrovi („Prokletý cyklista")... Pokračovat by se dalo velmi dlouho.