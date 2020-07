Trumpismus je hlubokým vředem americké politické scény

2. 7. 2020 / Daniel Veselý

Trumpovy Spojené státy zůstávají i nadále epicentrem pandemie a konkurovat jim může pouze Brazílie v čele s polopříčetným prezidentem Bolsonarem nebo Velká Británie nemotorného klauna Borise Johnsona. Americký prezident a jeho straničtí nohsledi se ale tváří, jako by se nic výjimečného nedělo: jako by se nakažlivá choroba dala jednoduše odmyslet. Kolosální průšvih v podobě rekordního počtu nakažených je vydáván za triumf covidové agendy Bílého domu. Nu což, co nevidět bude volební kampaň v plném proudu, tak proč si ji kazit nepříjemnostmi: raději strčit hlavu do písku a ono už to nějak dopadne.