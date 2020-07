Falešné účty neustále manipulují, co vidíte na sociálních médiích

8. 7. 2020

Sociální média jako Facebook, Twitter a Instagram začaly jako způsob propojování přátel, rodin a lidí společných zájmů. Ale dnes všichni na sociálních médiích vědí, ze jde o prostředí, které lidi stále více rozděluje, napsala Jeanna Matthewsová.

Nepochybně jste slyšeli o zprávách, že hackeři cizích vlád využívají sociální média k manipulaci a útokům. Možná netušíte, jak je to možné. Jako profesorka computer science, která zkoumá sociální média a bezpečnost, to mohu vysvětlit - a nabídnout některé nápady, co s tím můžete dělat.

Sociální média vám nezobrazují prostě jen statusy z účtů, které sledujete. Používají algoritmy, aby zjistila, co prohlížíte, na zčásti na základě toho, co označujete jako "to se mi líbí", nebo pro co "hlasujete".

Status se ukáže některým uživatelům a čím více tito lidé reagují - pozitivně nebo negativně - tím více se zvýrazní jiným. Naneštěstí lži a extrémní obsah často získávají více reakcí, takže se rychle a masivně šíří.

Ale kdo pro takový obsah "hlasuje"? Často jde o armádu účtů zvanou boti, která se nevztahuje ke skutečným lidem. Ve skutečnosti jsou kontrolovány hackery, často na druhé straně světa. Například výzkumníci oznámili, že více než polovina twitterových účtů diskutujících o COVIDu-19 je tvořena boty.

Například Jenna Abramsová, účet se zhruba 70 000 sledujících, byla citována mainstreamovými médii jako New York Times kvůli xenofobním a ultrapravicovým názorům, ale ve skutečnosti jde o výtvor organizace Agentura pro výzkum internetu, ruské vládní trollí farmy.

Trollové se často ani tak nestarají o témata, jako o vytváření sporů a nedůvěry. Například výzkumníci v roce 2018 dospěli k závěru, že některé z nejvlivnějších účtů na obou stranách sporných témat, jako je organizace Black Lives Matter a Blue Lives Matter, byly kontrolovány trollími farmami.

Ještě více než o vytváření nesouhlasu jde trollům o to, aby podporovali přesvědčení, že pravda již neexistuje. Rozděl a panuj. Nedůvěřujte komukoliv, kdo by mohl sloužit jako lídr nebo důvěryhodný hlas. Uřízněte hlavu. Demoralizujte. Šiřte zmatek. Cokoliv z toho představuje devastující útočnou strategii.

I jakožto výzkumnice sociálních médií podceňuji míru, v níž jsou mé názory těmito útoky ovlivňovány. Myslím, že jsem dost chytrá, abych četla, co chci, zbytek ignorovala a unikla nezraněna.

Přesto když vidím status s miliony lajků, část mého já se domnívá, že musí odrážet veřejné mínění. Sociální média, která se mi ukazují, jsou tím ovlivněna a já jsem ovlivněna názory mých skutečných přátel, kteří jsou také ovlivněni.

Celá společnost je nenápadně manipulována tak, aby věřila, že se nachází na opačných stranách u mnoha témat, kde existuje legitimní společná půda. Když postaví hlasy v demokraciích navzájem proti sobě, autoritářské režimy mohou začít vypadat jako lepší než chaos.

Sociální média přitom reagovala pomalu. Bohužel, dezinformace zvyšují míru využití a prospívají obchodu.

Absence reakce byla často ospravedlňována obavami ohledně svobody projevu. Zahrnuje však svoboda projevu právo vytvořit 100 000 falešných účtů se zjevným účelem šířit lži, rozpory a chaos?

Takže co s tím můžete dělat? Pravděpodobně již kontrolujete zdroje a data toho, co čtete a přeposíláte, ale mediální gramotnost postavená na selském rozumu zde nestačí.

Za prvé, používejte sociální média cíleněji. Vyberte si sledování někoho konkrétního místo konzumování defaultního obsahu.

Možná se pak nestačíte divit, o co jste přicházeli. Pomozte přátelům najít vaše statusy s využitím přesunu klíčových příspěvků na začátek profilu.

Za druhé, vyvíjejte na sociální média tlak, aby odstraňovala účty s jasnými znaky automatizace. Žádejte více kontroly nad tím, co vidíte a které příspěvky jsou amplifikovány. Žádejte více transparence v tom, jak jsou příspěvky propagovány a kdo umísťuje reklamu. Například přímo si stěžujte na zprávy Facebooku, nebo sdělte své obavy zákonodárcům.

Za třetí, mějte na paměti oblíbená témata trollů a buďte k nim skeptičtí. Možná se nejvíce zajímají o vytváření chaosu, ale také vykazují jasnou preferenci určitých témat.

Trollové například chtějí rychle otevřít ekonomiky bez skutečného zploštění křivky šíření COVIDu-19. Zřetelně také podporovali jednoho z amerických prezidentských kandidátů v roce 2016. Má smysl se ptát, jak tyto pozice mohou vyhovovat ruským trollům, ačkoliv jsou špatné pro vás a vaši rodinu.

A co je možná nejdůležitější, užívejte sociální média střídmě, tak jako kteroukoliv jinou návykovou, toxickou látku, a investujte více do společenství v reálném životě. Naslouchejte reálným lidem, skutečným příběhům a skutečným názorům, a stavějte na tom.

Podrobnosti v angličtině: ZDE