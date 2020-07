Proč se pořád srážejí vlaky II

9. 7. 2020 / Jan Molič





Praxe a testy ukazují, že detektor je z praktických důvodů vhodné nasazovat na přejezdy se

Detekce překážky je tedy provedena po sklopení závor, a to tak, že v případě výskytu překážky dojde k zastavení vlaku. Vlak mezi okamžikem detekce překážky a zastavením může ujet vzdálenost až 2 kilometry. O tuto vzdálenost musejí být prodlouženy ovládací úseky železničního přejezdu. Tím se samozřejmě zvyšuje doba, po kterou je železniční přejezd uzavřen. Na koridoru je to nárůst o cca 50-60s, tedy nárůst činí cca 60 až 100 procent! pro každý vlak ve srovnání s přejezdem bez detektoru. Zvláště u frekventovaných železničních přejezdů může reálně dojít k tomu, že aplikace detektoru způsobí prakticky kolaps silniční dopravy na daném přejezdu. Řidiči „znalí místních poměrů“ přestanou respektovat výstrahu na takto zabezpečených přejezdech, což vede samozřejmě k nebezpečným stavům.







Jak je možné, že když jde o ochranu ekonomického růstu, najednou se ty peníze najdou? A všechno taková pěkná zaokrouhlená čísla, klidně až bilion korun?Dále nechápu, proč na těch nejméně zabezpečených tratích není nainstalováno alespoň provizorní, levné, technicky sice ne dokonalé, přestozabezpečení?Již okolo roku 1885 si Thomas Edison nechal patentovat indukční systém, který nazýval "sarančová telegrafie". Umožňoval přenos telegrafických signálů "přeskokem" na krátkých vzdálenostech mezi jedoucím vlakem a dráty, které byly nataženy souběžně s kolejemi. Dovedu si představit, že čelní srážce vlaků u Perninku mohl takový systém předejít. Proč tohle nemají povinně všechny tratě? Už 140 let je to známá technologie, de facto kus drátu!SŽDC: "Na území České republiky se první vlakový zabezpečovač (LVZ) začal budovat v padesátých letech 20. století. Tento typ zabezpečovače dokáže kontrolovat bdělost strojvedoucího a kontinuálně přenáší na stanoviště strojvedoucího informaci o návěsti na nejbližším návěstidle. Nedokáže ale kontrolovat rychlost vlaku a nedokáže automaticky zastavit vlak před návěstidlem s návěstí „Stůj“. Je to dáno historicky technickým vývojem a skutečností, že v padesátých letech byl při poválečném budování socialistického hospodářství kladen maximální důraz na propustnost železničních tratí. Aplikace vlakového zabezpečovače (v závislosti na typu a funkci) totiž vždy vede k určitému snížení propustnosti železniční trati a tím k omezení přepravních výkonů."Čelní srážce mohla předejít také GPS aplikace nainstalovaná v mobilech obou strojvedoucích. Podobně jako aplikace chytré karantény, která detekuje v okolí osoby s covidem, tak tahle mohla detekovat blížící se vlak. Proč tam aspoň taková aplikace není, když má dneska mobil i tříleté dítě? (Ale to bychom se taky mohli ptát, proč tyhle aplikace musí vždycky naprogramovat nějaká velká firma za půl miliardy, když to zvládne parta ajťáků přes víkend?)Kolik lidských životů bylo kvůli přehlédnutému návěstidlu ztraceno od roku 1880? Je to méně nebo více než kolik zkosil covid? Proč se to řeší tak vlažně?Nemůžu si pomoct, ale tohle je prostě idiocie.---