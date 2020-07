Nejlepší ochrana proti koronaviru je - větrání

nemyslíte, že by ta moje rada z 16. března nestála za zveřejnění, píše Ladislav Myslík, v souvislosti



- Světová zdravotnická organizace přiznala, že existují nové důkazy, že se koronavirus šíří vzduchem více, než se dosud usuzovalo. Den poté, co skupina vědců poukázala na to, že WHO podceňuje riziko šíření koronaviru vzduchem, konstatovala vysoká činitelka Světové zdravotnické organizace, že "přicházejí důkazy", že se koronavirus skutečně více šíří vzduchem, ale že to není definitivní. Benedetta Allegranzi zdůraznila v úterý v Ženevě, že "Možnost šíření koronaviru vzduchem na veřejnosti, především za velmi specifických podmínek, v přeplněných, uzavřených, špatně odvzdušněných prostorách, nelze vyloučit.





dělám si žebříček opatření s nízkými náklady proti koronaviru. Na prvním místě větrání - ani svaz průmyslu nemá ve svých doporučeních



Navíc viry v aerosolech nám jdou přimo na oči, takže větrat je ta úplně top nejlepší rada. Je nanic snižovat počet lidí v prostorách, když houstne atmosféra. Roušky to nezachrání. Klidně sneseme zimu ve vagonech, když se nenakazíme.



Povrchům se můžeme vyhnout, kontaminovanému vzduchu ne.



Prosím tedy - větrejte, u budov nejlépe průvanem - prostě tak, aby se snižovala koncentrace a odtah nebyl přes další místnost s lidmi. Prostě s tím ven co nejkratší cestou. Ať se to ale nenatlačuje do budovy, proto - průvan, aspoň malý.



Věřím, že tato primitivní rada by velmi pomohla. Stačí otevřít přední a zadní okénka u vagonů a autobusů.



Kromě dalších rad radím svým přátelům, aby v MHD neseděli úplně vzadu, ale co je to platné, když tam nejsou otevřená okénka. Je možné, že mají zapnutou klimatizaci s odtahem ve střeše, pak OK. Do metra bych už vůbec nelezl právě díky nedostatečné ventilaci.



V čínském autobuse, který jel 4.5 hodiny, se nakazilo 9 lidí od jediného úplně vzadu až na vzdálenost 4.5m a i přes dobu 30 minut po vystoupení nakaženého, měli zavřená okénka. Copak je tak složité odhalit, že problém je ve ventilaci a ne v tomto případě rouškách, které tam asi všichni měli? Když je virus tak agresivní, že v Číně přeskakoval mezi byty jen průtahem kolem dveří přes chodbu, tak co asi udělá v zavřené tramvaji pro 200 lidí?



Děkuji za zveřejnění, třeba se tím zachrání nějaké životy v případě krize.



Láďa Myslík

