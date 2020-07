Kde je solidní česká novinařina?

13. 7. 2020 / Daniel Veselý

Před časem jsem v článku Česká novinařina je v troskách tvrdil, že se tuzemští komentátoři a mluvící hlavy zabývají banalitami či vyloženými hoaxy, aniž by dokázali odvést kus poctivé analytické práce a aniž by seriózně rozebírali reálné problémy. To především platí o protežovaných žurnalistech těšících se všeobecné vážnosti. O mainstreamových novinářích nemusíme mít vysoké mínění, nicméně pokud sabotují debatu o palčivých bolístkách české společnosti – a obecně západní civilizace, nikam se nepohneme.