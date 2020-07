Koronavirus: Evropská unie se dohodla na kompromisu pro oživení ekonomiky. Babiš ty peníze nechce

Průběžné zpravodajství

21. 7. 2020







- Počet úmrtí v Brazílii překročil 80 000. Bylo registrováno 20 257 nových nákaz, celkový počet nákaz je 2 118 646. Zemřelo dalších 632 osob, což znamená, že celkový počet mrtvých je 80 120.- Už třetí brazilský ministr Onyx Lorenzoni, ministr pro občanství, byl nakažen koronavirem. Lorenzoni je těsný spojenec prezidenta Bolsonara a tvrdí, že relativně mírný průběh jeho onemocnění je důsledkem toho, že bere hydrochlorochin.- V Británii zřejmě v nadcházejících pěti letech zemře asi 3500 lidí na různé druhy rakoviny, protože nebyli během pandemie včas diagnostikováni. Budou to často mladí lidé nebo lidé středního věku.- Izraelský parlament dovolil domácím výzvědným službám, aby do konce roku 2020 sledovaly mobilní telefony nakažených osob. Dělají to už od března a knesset to nyní prodloužil až do 20. ledna 2021. Bezpečnostní agentura sleduje data ohledně toho, kde byly nakažené osoby, od doby 14 dní před tím, než byla jejich nákaza zjištěna. Data jsou používána k identifikaci osob, s nimiž nakažené osoby přišly do styku.- Světová zdravotnická organizace zdůraznila, že trasování kontaktů nakažených osob je životně důležité. Vyvolá to kontroverzi v USA, kde chce Donald Trump zablokovat financování mnoha miliard dolarů určených na testování a trasování osob.- Světová zdravotnická organizace podtrhuje, že vznikající vakcíny musejí být považovány za veřejné dobro a nesmějí být rezervovány jen pro bohaté země.- Světová zdravotnická organizace vyjádřila v pondělí silné znepokojení nad tím, jak rychle se nákaza šíří v Africe.- Francie infgormuje o vzniku 500 center infekce. Vznikají na jatkách a v domovech důchodců. Číslo R je ve Francii 1,2. Nicméně to francouzští zdravotníci dosud nepovažují za druhou vlnu.- Donald Trump se rozhodl obnovit své tiskové konference o koronaviru. Washington Post spekuluje o tom, do jaké míry mu to může prospět (Američané ho více uvidí v televizi, na rozdíl od Joea Bidena), na druhé straně vládne silné nebezpečí, že Trump bude jako obvykle kecat blbosti.Podrobnosti v angličtině ZDE