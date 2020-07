V Antarktidě byl objeven první aktivní únik metanu z mořského dna

22. 7. 2020





Vědci konstatují, že tento mocný skleníkový plyn téměř jistě uniká do atmosféry



Vědci poprvé zjistili, že z mořského dna v Antarktidě uniká metan. Objevili také, že mikrobů, které normálně metan konzumují, je v moři velmi málo.



Usuzuje se, že pod mořským dnem v Antarktidě je uloženo obrovské množství metanu. Pokud by začal v důsledku globálního oteplování unikat do atmosféry, bylo by to katastrofální.





Důvodem pro unikání metanu do atmosféry ze zjištěného místa v Ross Sea zřejmě není globální oteplování, protože se toto moře dosud podstatněji neoteplilo.



Unikání metanu z mořského dna bylo náhodně objeveno potápěči r. 2011, avšak až r. 2016 zahájili na místě vědci podrobnou analýzu.



Unikání metanu ze zmrzlých ložisek pod mořským dnem či z regionů permafrostu je jedním z klíčových nezvratitelných bodů v procesu globálního oteplování, jimiž jsou vědci znepokojeni. Pokud k němu dojde, globální oteplování se stane nezastavitelným.



Vědci se v současnosti v důsledku koronavirové pandemie nemohou vrátit do Antarktidy k dalšímu studiu situace.



Podrobnosti v angličtině



