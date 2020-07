Oprava: USA neprovádějí denně 50 milionů testů

24. 7. 2020

Vážený pane Dolejší,mám drobnou poznámku k Vašemu textu v BL zveřejněnou pod názvem "Hloupá karanténa nefunguje. Nic jiného vláda nevymyslela", píše Jaromír Křepelka.Ve skutečnosti v USA neprovádějí denně 50 mil testů na koronavirus (jak je chybně uvedeno), je to totiž celkový počet dosud provedených testů. Nyní to je přesněji 52 mil, což dělá 156 testů na 1000 obyvatel, to znamená 23. místo v relativním počtu testovaných ze všech zemí. Vzhledem k tomu, že zhruba 5 milionů bylo nakažených (tedy desetina z celkově testovaných) a každý z nich byl testován asi 2krát až 3krát, je protestovanost populace v USA nižší než 15,6 %, asi 13 %.