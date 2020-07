Je Boris Johnson v kapse Ruska?

28. 7. 2020





Neznamená to nutně, že je Boris Johnson někdo, kdo aktivně pracuje pro cizí stát. V kapse Ruska jsou i ti, které cizí stát má možnost zneužívat ke svým cílům. Jsou to lidé, kteří jednají - vědomě či nevědomě - ku prospěchu daného cizího státu, píše Carole Cadwalladr.

Pokračuje: Nechci tím poukazovat, že se Boris Johnson setkal v paláci v Itálii s bývalým londýnským šéfem KGB jen několik týdnů poté, co Rusko použilo chemické zbraně na britských ulicích (Johnson se setkal s miliardářem Alexandrem Lebeděvem, jehož rodina vlastní britské deníky Independent a Evening Standard, v dubnu 2018 v Itálii pouhý měsíc poté, co ruští agenti zaútočili v Salisbury novičokem na bývalého britského agenta Sergeje Skripala. Johnson jel do Itálie bez ochranky a účastnil se tam v paláci nedaleko Perugie luxusního večírku, který uspořádal Lebeděvův syn Jevgenij. Alexander popřel, že se s Johnsonem setkal, ale bylo to později potvrzeno. ZDE ). Ani nechci poukazovat na Johnsonův vztah k Alexandru Temerkovi, ruskému oligarchovi, který dává britským konzervativcům peníze a snaží se ovlivňovat politiku Konzervativní strany.Jde o to, že v případě ruských zásahů do britských voleb, a především do referenda o brexitu, jsou nejlepší zájmy Borise Johnsona v souladu s nejlepšími zájmy Ruska. A bylo v zájmu jak Ruska, tak Borise Johnsona minulý týden ignorovat zjištění analýzy o ruských zásazích do britské politiky, kterou vydal výzvědný a bezpečnostní výbor Dolní sněmovny.Odmítnout tuto analýzu a pokusit se ji zpolitizovat, přestože je výzvědný a bezpečnostní výbor Dolní sněmovny nadstranickým orgánem, je neblahým mezníkem pro britskou demokracii."Tento výbor byl obětí bezprecedentních odkladů a rozvratu," konstatoval v úterý jeho nový předseda Julian Lewis. "Už se to nikdy nesmí stát." Ale co se dá udělat, aby se tomu zabránilo? Nic.Co Boris Johnson věděl a kdy? Jakou roli hrál v nečinnosti britské rozvědky MI6? Je to zanedbání povinností? Je to spiknutí? A bude se na to někdo dotazovat sira Alexe Youngera, šéfa MI6? Protože v prosinci 2016, měsíc po amerických prezidentských volbách, Younger nezvykle pronesl projev na veřejnosti. Internet změnil všechno, varoval v něm. "Konektivita v centru globalizace je dnes zásadní hrozbou naší suverenitě." Bylo to varování. Ale komu. Premiérce Therese Mayové? Nebo jeho šéfovi, ministru zahraničí Borisi Johnsonovi?Trvalo téměř rok, než na to došlo k jakékoliv reakce. Pak, v listopadu 2017, pronesla Mayová projev: "Rusko, my víme, co děláte." Bylo to čtrnáct dní poté, co byla odpečetěna zjištění Roberta Muellera. Mnoho nití jeho investigace probíhalo Londýnem. Ruský velvyslanec byl v létě 2016, když byl Johnson britským ministrem zahraničí, klíčovým spojníkem mezi Trumpovou kampaní a Kremlem. A WikiLeaks se sídlem na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, byly odhaleny jako "Organizace A", kanál pro ruskou výzvědnou službu. Už nebylo důvěryhodné ignorovat britské angažmá v transatlantické síti operací ovlivňovaných Kremlem.A přesto to britská vláda zcela ignorovala. To potrdila minulý týden zpráva zmíněného parlamentního výboru. "V ostrém kontrastu k tomu, jak Spojené státy řešily podezření na ruské zásahy do amerických prezidentských voleb r. 2016," konstatuje zpráva, "kde výzvědná komunita vypracovala zhodnocení situace do čtrnácti dnů. Stovky agentů FBI, právníků a prokurátorů v USA pracovaly na Muellerově vyšetřování po dobu delší než tři roky. V Británi ale, když parlamentní výbor požádal výzvědné služby o jejich zhodnocení ruských zásahů do referenda o brexitu, MI5 mu poskytla text o délce šesti řádek!To nám civí do tváře už čtyři roky. Víme, že velké technologické společnosti vytvořili v samotném srdci našich demokracií jejich zranitelnost. Už nemůžeme předstírat, že o tom nic nevíme. A přesto to předstíráme. Možná v ohnisku toho všeho je onen nakažený absces referenda o brexitu. Musíme být schopni porozumět tomu, co se při tom referendu stalo, konstatovali poslanci minulý týden, máme-li mít jakoukoli naději na ochranu svých voleb v budoucnosti. Rusko je obviňována, že zneužívá šířením dezinformací a lží tutéž platformu, kterou hlavní poradce Borise Johnsona, Dominic Cummings, zneužíval šířením dezinformací a lží.Podrobnosti v angličtině ZDE