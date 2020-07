ČSSD bude muset opustit hlavní politickou scénu

30. 7. 2020 / Bohumil Kartous

Strana, která by měla reprezentovat hlavní proud levicové politiky, nemá jistotu, že se v příštích parlamentních volbách dostane do sněmovny. Předstupeň tomu budou krajské a senátní volby, v nichž s největší pravděpodobností utrpí další porážku v řadě a stane se tak ještě méně přijatelnou, než je nyní. Popravdě řečeno, těžko dnes hledat voliče, který tuto stranu chce volit. Zůstávají pravděpodobně jen věrní, kteří z nějakého důvodu neslyší na populistickou alternativu Andreje Babiše, Piráti jsou pro ně příliš nevyprofilovaní a pravděpodobně příliš mladí, případně nechtějí volit středovou stranu s inklinací vpravo, byť by nabízela podobný politický program. S tendencí stavět zpět na lidech, kteří ztratili důvěru v poslední dekádě a snažit se napodobovat populistickou linku pluje ČSSD mezi Skyllou úplné ztráty odpovědnosti za udržení své tradiční role spojující, internacionalistické solidarity a Charybdou ztráty relevance a nemožnosti dosáhnout na pětiprocentní práh vstupu do sněmovny. Pravděpodobně si urvou obě monstra, které si ČSSD sama pečlivě vychovala.