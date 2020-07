Spěchej si odplivnout před Pullmannem, jsi-li demokrat!

28. 7. 2020

Musím přiznat, že začínám mít pocit, že jsem se octla v podivné dystopii: Tón a lidová moudrost dlouhé konverzace, která následuje po statusu, který přikládám, pozoruhodným způsobem připomíná zprávy StB, které studuju už 25 let,Tihle lidé vědí všechno, bez problémů soudí a odsuzují, konstruují protiklady jako "Jestliže si tohle myslíte, jste buď blb nebo manipulátor", atd. Jednou za čas do toho zasáhne někdo chytrý a bojuje tím vším s cílem přinést trochu kritičtější rozměr. Skoro všechno jsou to jen muži, kteří sem píší. Naplňuje mě to strašným steskem po mých archivech a mám pocit, že se mi chce smát a chtěla bych je všechny obejmout. Také jsem velmi ráda, že debatují o své minulosti, což je mým celkovým cílem. A potvrzuje to, po velkém odkladu, jakou kvalitu měly všechny ty informace, které StB shromažďovala.Na druhé straně, téma, o němž hovoří s takovou vehemencí a s takovým odporem, většina z nich, ne-li s otevřenou nenávistí, je... historické teze Michala Pullmanna a moje. Je tomu, jako kdybych vyskočila z archívů a dívám se sama na sebe. Nedokážu vůbec popsat, jak podivně to působí.(Atd., dále zde:)