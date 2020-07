Napětí na izraelsko-libanonských hranicích: Co má Netanjahu za lubem?

30. 7. 2020

Je tu ale jeden malý problém: Podle televizní stanice Al-Džazíra Hizballáh popírá, že by na okupovaná území pronikal nebo že by se dostal do střetu s izraelskou armádou.



Podle Izraelců se „tři až pět“ bojovníků Hizballáhu pokusilo proklouznout přes hranice, načež na ně izraelští vojáci zaútočili.



Domnívám se, že kdyby Izrael usmrtil nebo zranil militanty z Hizballáhu, existoval by k tomu obrazový materiál. A proč by vlastně prováděl letecké útoky na „tři nebo pět“ militantů? I kdyby k nějaké infiltraci došlo, zdá se, že šlo zanedbatelnou událost, kdy nikdo nepřišel o život.



Jenže Benjamin Netanjahu v tuhle chvíli potřebuje alespoň imaginární vítězství.



Izraelský premiér vyhrožoval zničením Libanonu, k čemuž došlo v roce 2006, kdy izraelská armáda zadupala do země 30 let hospodářského pokroku. Netanjahuův partner ve vládě národní jednoty, bývalý generál Benny Gantz, se ke chřestění zbraní připojil.



Izrael a Spojené státy se již dlouho snaží vykreslit Hizballáh jako zásadní hrozbu, ačkoli jde o milici s partyzánským výcvikem, která ve skutečnosti není dostatečně velká, ani vyzbrojená, aby mohla vést konvenční válku s Izraelem a USA – neřkuli v ní vyhrát.



Izrael se oproti tomu může pochlubit armádou čítající 176 500 vojáků v aktivní službě a rezervními silami v počtu 565 000 osob. Izraelská armáda je vedle tureckého vojska nejlépe vybavenou vojenskou silou na Blízkém východě.



Takže zveličování hrozby, kterou má Hizballáh představovat, nemá žádnou oporu v realitě. Hizballáh může při své obraně sáhnout k partyzánským taktikám, může na izraelské squattery na Shebaa Farms odpalovat malé rakety (což je válečný zločin, protože jde o civilisty). Ale to je tak vše.

Můžeme pozorovat, jak se Benjamin Netanjahu a Donald Trump, kteří jsou pod velkým tlakem, spoléhají na vojenskou krizi v zahraničí, protože v průzkumech veřejného mínění propadají. A právě to se snaží za jakoukoli cenu změnit.



Celý článek v angličtině ZDE