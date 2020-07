Studie Nature: Pokud nezměníme dosavadní kurs, dojde ke kolapsu civilizace

30. 7. 2020

Jestliže nedojde k zásadní změně, ke zhroucení lidské civilizace by mohlo dojít mnohem dříve kvůli drastickým dopadům masivního kácení na podpůrné planetární systémy, jež jsou nezbytné pro přežití lidstva: ukládání uhlíku, produkce kyslíku, zachování půdy, regulace vodního cyklu, podpora přírodních a potravinových systémů či zachování přirozeného prostředí pro bezpočet živočišných druhů, míní novinář Naafez Ahmed .

Pokud budeme pokračovat v ničení lesů, planeta nebude schopna uživit lidskou populaci. Vědci říkají, že když bude odlesňování tímto tempem pokračovat, veškeré lesy zmizí přibližně za 100–200 let. „Je ale obtížné si představit, že by odlesňování lidstvo probudilo až ve chvíli, kdy na světě zůstane poslední strom,“ uvádějí výzkumníci.

Studie zdůrazňuje, že při absenci těchto důležitých dějů je velice pravděpodobné, že spousta živočišných druhů – včetně lidského druhu – nemůže na planetě bez lesů přežít. Postupná degradace životního prostředí v důsledku odlesňování může drasticky ovlivnit lidskou společnost, přičemž kolaps naší civilizace by nastal mnohem dříve, než se předpokládalo.



Vědci docházejí k poznatkům, že katastrofický kolaps lidské civilizace kvůli nadměrné spotřebě přírodních zdrojů je nejpravděpodobnějším scénářem stávajícího dynamického vývoje …. Možnost, že naše civilizace přežije, je při nejoptimističtějším scénáři menší než 10 procent. Výpočty ukazují, že pokud se míra populačního růstu nezpomalí a pokud bude růst spotřeba přírodních zdrojů, zejména lesů, zbývá nám jen několik desetiletí, než dojde k nezvratnému kolapsu naší civilizace. Podle tohoto verdiktu existuje více než 90procentní pravděpodobnost zhroucení průmyslové civilizace.



Zkrátka a dobře: vzhledem k perspektivě kolapsu, k němuž vede neudržitelná úroveň populačního růstu a růst globální spotřeby, je jediným řešením této krize bezprecedentní technologický vývoj, tvrdí autoři studie. Výzkumníci zároveň uznávají, že v současné době nedokážeme tak výkonnou technologii vyrobit.



Dobrou zprávou je, že k nejhoršímu scénáři nemusí s přihlédnutím k některým trendům vůbec dojít. Podle zprávy Stav světových lesů z letošního roku, kterou zveřejnila Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) společně s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), se míra globálního odlesňování v posledních několika desetiletích snižuje.



Taktéž předpokládaná míra růstu světové populace bude pravděpodobně nižší, než se původně očekávalo. Nové prognózy publikované v časopise Lancet tvrdí, že růst globální populace se bude v druhé polovině století v důsledku klesající plodnosti zmenšovat– což je v rozporu se staršími projekcemi.



Autoři studie zdůrazňují, že je těžké si představit, že by při absenci silného kolektivního úsilí k těmto velkým změnám mohlo dojít včas. Podle vědců lze civilizačnímu kolapsu předejít, avšak to by vyžadovalo zásadní civilizační transformaci.



