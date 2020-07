Italský Senát hlasováním odebral Salvinimu imunitu před trestním stíháním

31. 7. 2020





Bývalý italský ministr vnitra čelí trestnímu stíhání za únos, protože zakázal přistání záchranných lodí s uprchlíky



Italský Senát hlasováním zrušil imunitu Mattea Salviniho před trestním stíháním. Tento bývalý ultrapravicový ministr vnitrea může nyní být stíhán za to, že odmítl povolit 164 uprchlíkům, aby na Sicílii vystoupili z lodi, která je zachránila.



Jde o případ z loňského srpna, je to třetí případ týkající se Salviniho zákazu pro záchrannou loď, aby přistála na Sicílii, v němž chtějí italští prokurátoři Salviniho stíhat za únos.

Během svých 14 měsíců ve funkci italského ministra vnitra Salvini opakovaně zakazoval záchranářským lodím, aby přivážely zachráněné uprchlíky do italských přístavů . Salviniho zákaz vedl k četným neřešitelným situacím. Uprchlíci museli zůstávat na moři po mnoho týdnůl, než jim nabídly přijetí jiné evropské země.V aktuálním případě odmítl Salvini povolit přistání humanitární lodi Open Arms, která musela zůstat na moři po dobu tří týdnů, než jí nakonec bylo povoleno přistát na italském ostrově Lampedusa.V únoru italský Senát schválil, že Salvini může čelit možnému trestnímu stíhání za to, že odmítl vpustit do italských přístavů loď pobřežní stráže, která zachránila 141 uprchlíků. Loď Gregoretti musela setrvat na moři po mnoho dnů, než italský soudce schválil její přistání v městě Augusta na Sicílii.Salvini uvedl, že chce stanout před soudem, protože chce očistit své jméno. "Děkuji vám všem, kdo mě pošlete před soud, protože mi dáváte velký dar. U toho soudu půjdu s hlavou vztyčenou vysoko a se vzpřímenými zády. Děkuji."