Exploze v Bejrútu: Donald Trump málem vyvolal mezinárodní incident

6. 8. 2020

Tragický okamžik, kdy lidé plakali, truchlili a byli vystrašeni prohloubil americký prezident Donald Trump. Novinářům v Bílém domě řekl, že incident v Bejrútu konzultoval s představiteli Pentagonu. Trump spekuloval o tom, že podle armádních špiček mohlo jít o bombu. Tuto zprávu přinesla pobočka CNN v Bejrútu.

Tým CNN zavolal třem představitelům amerického ministerstva obrany, aby zjistil, zda to, co Trump prohlásil, je pravda. Ti CNN sdělili, že neexistují důkazy o tom, že by šlo o teroristický útok. Vojenští představitelé, kteří odmítli sdělit své jméno, aby nebyli vystaveni postihu, prohlásili, že nevědí, o čem prezident mluví. Mohli klidně dodat, že sám Trump neví, o čem mluví, píše blízkovýchodní odborník Juan Cole.