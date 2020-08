Do jaké míry šíří koronavirou nákazu mladí lidé a děti? Nikdo moc neví

11. 8. 2020



Z analýzy čelných amerických pediatrických organizací vyplývá, že v posledních týdnech července 2020 testovalo pozitivně na koronavirus více než 97 000 amerických dětí. Byla to více než čtvrtina všech nakažených dětí od března letošního roku. Dne 30. července 2020 bylo od začátku pandemie v USA registrováno 338 982 nakažených dětí. To jsou data z Americké akademie pediatrie a Asociace dětských nemocnic, píše Washington Post.



Osm měsíců od začátku pandemie toho není příliš mnoho známo ohledně koronaviru a dětí.



Lékaři zastávají názor, že většina dětí nakažených koronavirem nebude mít vážnou nemoc. Avšak když děti s koronavirem vážně onemocní, břemeno nemoci padá na různé děti různě. Americká Centra pro zvládání nemocí (CDC) zjistila, že děti sice onemocní daleko méně často než dospělí, avšak že hispánské děti nakažené koronavirem končí v nemocnici osmkrát častěji a černošské děti pětkrát častěji než děti bělošské.Nyní začínají být k dispozici důkazy, že koronavirus má jiný dopad na malé děti než na děti starší.Například mnohosystémový zánětlivý syndrom, známý jako MIS-C, má jiný průběh u mladších dětí než u teenagerů. Batolata a předškolní děti mají příznaky, které jsou podobné Kawasakiho chorobě, nemoci, jejíž příčina je neznámá a které vede k zánětu žil a tepen. U starších dětí jsou následky vážnější, lékaři to charakterizují jako šok, který vede k selhání srdce a dokonce i k smrti.Ze studií vyplývá, že adolescence znamená změnu v tom, jak koronavirus útočí na organismus a na to, jak se šíří.Jedna studie vydaná v časopise JAMA Pediatrics v červenci zjistila, že děti mladší pěti let s mírným průběhem nákazy mají v nose daleko větší množetví viru než starší děti a dospělí, takže zřejmě nákazu šíří více. Studie zkoumala 145 dětí v Chicagu.Naopak studie z Jižní Koreje zjistila, že děti mladší deseti let nešíří nákazu příliš intenzivně, zatímco mladí lidé od 10 do 19 let šíří nákazu stejně intenzivně jako dospělí.Vědci z Emory University zjistili, že neexistuje jasný případ, kdy by dítě vyvolalo jasné ohnisko infekce. Naproti tomu mladí lidé od 15 do 25 let šíří infekci intenzivně.V květnu se stalo gymnasium Ha’ivrit v Jeruzalémě ohniskem velké epidemie, která se rozšířila do okolních čtvrtí. V červnu byl nucen letní tábor v Georgii být předčasně uzavřen, poté, co tam bylo testováno pozitivně 260 z 597 dětí a zaměstnanců tábora. Jiná shromáždění teenagerů vedla k menším ohniskům epidemie. V Michiganu bylo testováno pozitivně na koronavirus od poloviny července ve třech okresech asi 100 teenagerů po mejdanech, na nichž se oslavovalo ukončení školy.Lékařská historie napovídá, že role dětí při infekčních chorobách není vždy dostatečně pochopena. V roce 1960 v reakci na velký počet úmrtí mezi starými lidmu během pandemie chřipky v letech 1957-1958 doporučil americký generální chirurg očkování proti chřipce u lidí starších 65 let. Až o mnoho desetiletí později bylo zjištěno, že úmrtnost starých lidí lze snížit očkováním lidí mladých. V roce 2002 doporučila CDC očkování nemluvňat proti chřipce a v roce 2008 to rozšířila na školní děti.Potíž je, že při vzniku ohniska epidemie na letním táboře v Georgii se nestudovalo, jak se infekce rozšířila. Rozšířil ji po táboře jeden teenager? Rozšířil ji jeden mladý člověk na další mladé lidi, kteří infekci pak rozšířili dál? Nikdo neví. A co se stalo, když se děti vrátily domů? Nakazily rodiny, anebo rodiny už byly nakažené širokým rozšířením viru ve státě Georgia?Podrobnosti v angličtině ZDE