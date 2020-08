Rusko se chvástá, že má vakcínu proti koronaviru, ale neprošla řádnými testy

Průběžné zpravodajství

12. 8. 2020

nakažených, je to nárůst za posledních 24 hodin o 288 případů. To je alarmující počet.

- Státní činitel v americkém státě Idaho se vyjádřil v diskusi, zda znovuotevřít školy, že "naslouchat expertům je elitářství" a "strach nesmí ovlivňovat naši politickou strategii".



- Týden po ničivé explozi dusičnanu amonného v Bejrútu zaznamenalo město rekordní počet koronavirových nákaz - 300 a sedm úmrtí. On února měl Libanon jen 7000 nákaz a 87 úmrtí. - V USA zase umírá na koronavirus více než 1000 lidí denně. V úterý v USA zemřelo 1282 osob. Nejvíce úmrtí bylo zaznamenáno v Texasu (220) a v Kalifornii (109). ZDE - Státní činitel v americkém státě Idaho se vyjádřil v diskusi, zda znovuotevřít školy, že "naslouchat expertům je elitářství" a "strach nesmí ovlivňovat naši politickou strategii".- Týden po ničivé explozi dusičnanu amonného v Bejrútu zaznamenalo město rekordní počet koronavirových nákaz - 300 a sedm úmrtí. On února měl Libanon jen 7000 nákaz a 87 úmrtí. ZDE







- Anglie popírá, že má studii, která dokazuje, že starší žáci budou šířit koronavirovou infekci zpět do komunit. Dosud nezveřejněná studie organizace Public Health England varuje před rozdílem mezi dětmi z prvního a druhého stupně škol. Starší děti se stávají častěji obětí nákazy, i když většina dětí a mladých lidí má jen mírné příznaky. Jenže studie také zjistila, že starší děti více šíří virus do společnosti. ZDE







- Největší novozélandské město Auckland bylo znovu uvrženo do karantény. Vyskytly se tam po 100 dnech znovu nákazy koronavirem. Nikdo neví, odkud přišly.- Nezaměstnanost v Británii stoupla v důsledku koronavirové epidemie od května do července 2020 o 220 000 lidí, nejvíce za posledních deset let.- Globální počet nákaz přesáhl 20 milionů.- V Holandsku a ve Francii znovu stoupají počty nákaz. ZDE