Běloruská opoziční kandidátka opustila zemi kvůli hrozbám vůči svým dětem

12. 8. 2020



Hlavní opoziční kandidátka v nedělních sporných volbách v Bělorusku Světlana Tichanovskaja se nechala odvézt do zahraničí kvůli výhrůžkám jejím dětem.



Ve videu zveřejněném v úterý ráno po druhé noci potyček mezi těžce ozbrojenou policií a demonstranty naznačila viditelně sklíčená Tichanovskaja, že čelila ultimátu ohledně svých dětí a byla donucena odejít do sousední Litvy. "Nedej Bože, abyste čelili takové volbě jako já," řekla. "Děti jsou nejdůležitější věcí ve vašem životě."

Naznačuje to, že Alexander Lukašenko, běloruský prezident, na Tichanovskou zvýšil nátlak ve snaze potlačit největší protesty za 26 let své vlády. Očekávalo se, že se budou velké protesty konat i třetí noc, v úterý večer, protože policie zaútočila na demonstranty, kteří kladli květiny na místě, kde byl o den předtím usmrcen mladý demonstrant.Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius informoval, že Tichanovskou zadržela běloruská policie na dobu sedmi hodin, poté, co podala stížnost na zfalšované volby. Přešla hranici v časných ranních hodinách v úterý.Před odjezdem z Běloruska byla Tichanovskaja donucena přečíst do kamery prohlášení, požadující, aby se její stoupenci neúčastnili protivládních demonstrací.Během předvolební kampaně poslala Tichanovskaja své děti do zahraničí poté, co dostala výhrůžky. Její manžel, populární YouTuber, jemuž bylo zabráněno kandidovat ve volbách, je od května v Bělorusku vězněn."Kdyby úřady Světlanu uvěznili nebo obžalovaly, posílilo by to demonstrace ještě více," řekla Katsiaryna Šmatsina, politická analytička v Běloruském institutu strategických studií. "Zřejmě chtěli donutit Světlanu, aby odešla ze země, aby dokázali, že není dostatečně silný politiky, že nemá potenciál stát v čele země."Člen jejího předvolebního týmu uvedl, že Tichanovskaja byla donucena vládou odejít do zahraničí za propuštění šéfky její předvolební kampaně, Marie Morozové, která byla zadržována policií od soboty.Linkevičius potvrdil, že Tichanovskaja a Moroz odešly do Litvy společně. Na dotaz, zda utekla, nebo byla vyhoštěna, Liknevičius řekl: "Nebylo to v jejím úmyslu opustit Bělorusko, ale neměla jinou možnost."Během druhé noci potyček s policií byla nejméně jedna osoba usmrcena a desítky lidí byly zraněny. Boje s policií eskalovaly, protože policie znovu použila proti demonstrantům gumové projektily a ochromující granáty a někteří demonstranti stříleli zpět rachejtle a házeli Molotovovy koktejly. Demonstranti také začali stavět hrubé barikády.Evropská unie uvedla, že přehodnocuje vztahy s Lukašenkovou vládou, ale dosud nezavedla sankce. Vládnou obavy, že Viktor Orbán v Maďarsku bude takové sankce blokovat.Lukašenko, poslední evropský diktátor, se dostal k moci r. 1994: Od roku 1995 se podle zahraničních pozorovatelů v Bělorusku nekonaly svobodné volby. Lukašenko čelí bezprecedentnímu hněvu v důsledku kolapsu ekonomiky a nekompetentní reakce na koronavirus.Podrobnosti v angličtině ZDE