Kleptokraticko-plutokratická stagnace

16. 8. 2020

Ruská ekonomika je k ničemu, protože vláda neposkytuje a nevynucuje právní stát, píše Sven Ortmann. Můžete tam vybudovat úspěšné malé firmy, ale jednoho dne vám oligarcha pošle nabídku na koupi vašeho podniku hluboko pod cenou. Můžete odmítnout, ale pak zkorumpovaná vláda povede proti vaší firmě válku, dostanete se do problémů kvůli daním, dokonce i když žádné neexistují, obchodní partneři s vámi přestanou spolupracovat, vláda už od vás nic nekoupí, firma se dostane do konfliktu s úřady kvůli spoustě drobností - a pokud nic z toho nezafunguje, z jakéhosi důvodu skončíte ve vězení. Oligarcha nakonec převezme váš podnik, pokud bude třeba tak poté, co jej vláda zabaví. Samozřejmě, že pak nebude dobře řízen.



To je v zásadě důvod, proč Rusko nemůže mnoho nabídnout, kromě exploatace přírodních zdrojů a věcí, které jsou dědictvím po Sovětech (prodej zbraní a náhradní plynové turbíny). Rusko stagnuje a rozpadá se. Jeho ekonomický a politický model je ohromným selháním. Veškerý ekonomický růst Ruska v posledních dvaceti letech se týkal cen komodit spojených s exploatací přírodních zdrojů. Západní země se tak nechovají. Dokonce ani Maďarsko. To mimochodem znamená, že nepočítám Spojené státy mezi západní země, protože jejich vláda nyní takové věci dělá. Ohýbá zákony za hranice jejich ducha, svévolně vyhrožuje podnikům, včetně podniků v samotných Spojených státech. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0