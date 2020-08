Postbrexitová dohoda mezi Británií a Japonskem se "zasekla na sýru"

12. 8. 2020

Postbrexitová obchodní dohoda mezi Británií a Japonskem narazila možná na neočekávanou překážku - plísňový sýr stilton.

V pátek obě strany prohlásily, že doufají v dohodu ohledně detailů postbrexitové obchodní dohody na konci srpna. Ministerstvo mezinárodního obchodu tvrdí, že jednání probíhají.

Ale pokrok byl údajně zastaven poté, co ministryně Liz Trussová požádala o lepší obchodní podmínky pro britské sýry.

Podle listu Financial Times, který o záležitosti informoval jako první, možná Trussová usilovala o symbolické vítězství, protože prodej modrého plísňového sýra z Británie do Japonska vloni činil pouze 102 000 liber.

Lepší dohoda pro produkty by mohla znamenat, že by ministerstvo mohlo formálně tvrdit, že dosáhlo lepší dohody s Japonskem než vloni EU. Mléčné a další produkty přitom patří k nejdůležitějším exportům z EU do Japonska.

Ministerstvo mezinárodního obchodu se ke zprávě o zaseknutí rozhovorů s Japonci odmítá vyjádřit a tvrdí, že podpis dohody je očekáván koncem měsíce.

Podrobnosti v angličtině: ZDE