Více než stovka ekonomů volá po konci uhlíkové ekonomiky

6. 8. 2020

Více než stovka předních ekonomů naléhá na politiky, aby využili vzácné příležitosti k transformaci ekonomického systému tak, aby nebyl závislý na fosilních palivech. Tento krok by posílil životaschopnost planety.

V prohlášení stojí, že bychom si měli uvědomit, že současný okamžik nás vybízí k tomu, abychom vytvářeli lepší budoucnost pro nás a naše děti. Zavedením uhlíkové ekonomiky můžeme hledat cestu k hospodářskému oživení a mezitím vytvářet spravedlivější a udržitelnější svět.



Ekonomové argumentují tím, že uhlíková ekonomika zesiluje rasové, společenské a ekonomické nerovnosti, zatímco vytváří systém, který je zásadně neslučitelný se stabilní budoucností.



Je zapotřebí, aby byly ukončeny dotace na fosilní paliva, protože ty pokřivují trhy a zamykají nás do budoucnosti, kterou si nemůžeme dovolit.



Prohlášení dále vyzývá instituce finanční moci, aby přestaly investovat do fosilních paliv. Místo toho by své finanční zdroje měly investovat do spravedlivé a stabilní budoucnosti.



Podle ekonomů musí lidé vytvářet politickou moc, aby mohli lobbovat za spravedlivější ekonomický systém.



„Pokud se pokusíme o obnovu hospodářství tak, že hlavním cílem bude návrat k normálu, jednoduše jednu krizi nahradíme krizí druhou. Místo toho si musíme uvědomit, že když udeří krize, tak společenské problémy zesílí. A když se na krizi nepřipravíme, odnesou to hlavně nejslabší členové společnosti. Zelené ekonomické zotavení musí pozvednout především ty, kteří to potřebují nejvíce, a to doma i v zahraničí, abychom mezitím mohli vytvořit odolnější regenerativní společnost,“ míní odborníci.

