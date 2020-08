Neobviňujte protitrumpovské konzervativce z porážky americké levice

10. 8. 2020

Protitrupovští konzervativci nesestřelili Bernieho Sanderse. Existují jiné síly, které tlačí Demokratickou stranu blíže centru, napsali Robert P. Saldin a Steven M. Teles.

Neúspěch pokusu Bernieho Sanderse o převzetí kontroly nad Demokratickou stranou v primárkách roku 2020 byl pro americkou levici pochopitelně traumatický. Mnozí demokratičtí socialisté poté, co během pár let přitáhli pozornost médií a zbavili se zdánlivé bezvýznamnosti, přesvědčili sami sebe, že přišla jejich chvíle.

Sandersova prohra právě s Joem Bidenem pro ně tedy vypadala jako jakýsi kosmický žert. Jak je vůbec možné, že takřka osmdesátiiletý politik (ve svých 77 letech ovšem pořád o rok mladší než Sanders - KD), jehož největší legislativní úspěch představovala reforma bankrotů nahrávající věřitelům a trestní zákoník z roku 1994, porazil levici?

Avšak existuje srozumitelné vysvětlení, samozřejmě. Pokud hledáte osobu, která v roce 2020 zastavila posun Demokratické strany doleva, tímto mužem je kongresman Jim Clyburn. Byla to Jižní Karolína pod Clyburnovým vedením, kdo zvrátil rovnováhu sil - a byla to odhodlaná podpora Bidena od starší, jižanštější, častěji kostel navštěvující části afroamerického elektorátu, která Sanderse připravila o nominaci.

Ale pro demokratické socialisty snažící se najít smysl v Sandersově porážce musí existovat psychologicky pohodlnější zloduch. Yaleský profesor Samuel Moyn si v nedávné recenzi naší knihy "Never Trump", myslí, že jednoho našel: Republikánské oponenty Donalda Trumpa. Moyn píše, že Sandersova prohra měla řadu příčin, včetně jeho vlastních omylů, ale velmi záleželo na tom, že ho kritikové Trumpa v Republikánské straně označili za "zrcadlový obraz" prezidenta, který stejným způsobem ohrožuje demokracii - a mnozí liberálové s tím souhlasili.

Nicméně Moyn předložil jen málo skutečných důkazů o vlivu tohoto označení. (Mělo pravděpodobně značný vliv na možnost protitrumpovských Republikánů hlasovat pro prezidentského kandidáta Demokratické strany, jímž je nyní pro ně přijatelný Biden, nikoliv na průběh primárek v Demokratické straně samotné - pozn. KD.)

Hnutí Never Trump může být pro levici přitažlivým obětním beránkem, ale mnohem zřejmějším vysvětlením Sandersovy prohry je prostá skutečnost, že Demokratická strana nemá dost voličů ochotných poskytnout většinu demokratickému socialismu, přinejmenším v přelomových volbách.

Trumpovi oponenti v Republikánské straně podle našeho rozsáhlého výzkumu je Trump nepřijatelný kvůli jeho nevyzpytatelnosti, psychologické nestabilitě, ignorantství, demagogii, nečestnosti a posedlosti znepokojivou sympatií s americkými protivníky. Ideologie a politika sehrály menší roli než charakter.

Není pochyb o tom, že hnutí Never Trump musí hodně vysvětlovat ohledně kariér před rokem 2016 a výrazně kritizujeme to, jak investovalo svou energii po volbách. Jsme však také přesvědčeni, že akademici i političtí aktivisté jsou efektivnější, když se snaží představit, jak vypadá svět z pohledu dosti odlišného, než jejich vlastní, místo aby do něj zpovzdálí projikovali vlastní motivace. Skuteční, chybující lidé z masa a kostí, s různorodými životními okolnostmi a historiemi, jsou podle nás mnohem zajímavější a překvapivější než slamění panáci.

Podrobnosti v angličtině: ZDE