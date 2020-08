New York stěhuje bezdomovce do luxusních hotelů, aby je chránil před koronavirem. Bohaté čtvrti to netěší

10. 8. 2020

New York se nacházel uprostřed rekordní bezdomovecké krize ještě před tím, než udeřil koronavirus. Asi 60 000 lidí plnilo každou noc městské přístřešky. Takřka třetina z nich žila v noclehárnách pro osamělé dospělé, kde sdíleli hygienická zařízení, jídelny a ložnice, píše Richard Hall.

"Když udeřil COVID, velmi rychle jsme zjistili, že jde o recept na katastrofu," prohlásila Jacqueline Simoneová z Koalice pro bezdomovce. Problém se může podle ní jedině zhoršit, jak se krize vyvolaná pandemií prohlubuje.

Charitativní organizace požádaly město, aby nalezlo nová přístřeší pro lidi bez domova, aby je ochránilo před koronavirem. Využití hotelů. které po celé zemi zejí prázdnotou, vypadalo jako perfektní řešení. Asi 139 komerčních hotelů rychle zareagovalo, včetně řady luxusních hotelů na Manhattanu.

Ale v posledních dnech si obyvatelé některých bohatších částí New Yorku stěžují na to, co označují jako antisociální chování a užívání drog.

Ve čtvrti Upper West Side, kde mediánová cena domu činí více než 1,8 milionu dolarů, někteří obyvatelé založili facebookovou skupinu, aby vyjádřili svou nelibost nad využitím luxusních hotelů v dané oblasti.

"Naše komunita je zděšena, rozhněvána a vylekána," sdělil jeden z členů skupiny Upper West Siders For Safer Streets listu New York Post. Člen vedení další komunitní skupiny ze stejné oblasti listu řekl, že "to vypadá jako 70. léta. Všichni kdo mohou se stěhují."

Tabloidy využily zvýšené viditelnosti bezdomovců ve čtvrti a přinesly fotografie skupin mužů doprovázené urážlivými komentáři.

Reakce těchto obyvatel na dočasné řešení určené k ochraně bezdomovců během pandemie vyvolalo u charitativních organizací a představitelů města negativní reakci.

