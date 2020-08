8. 8. 2020





Severoanglické město Preston bylo přidáno k oblastem, kde je zakázáno rodinám, aby se setkávaly



Zákaz setkávání rodin v bytech i na zahradách byl v severní Anglii prodloužen o další týden a byl rozšířen do města Preston, oznámilo anglické ministerstvo zdravotnictví. Předseda městské rady v Prestonu řekl v sobotu v britském rozhlase, že se tamější úřady zaměřují na mladé lidi s drsným varováním: NEZABÍJEJTE BABIČKU!



"Šíření nákazy je v mnoha případech důsledkem chování mladých lidí, kteří virus přinášejí domů. Je znepokojující, že mladí lidé pod třicet nákazu nyní získávají tak rychlým způsobem."

V městě Carderdale, které má pátou největší nákazu na jednoho obyvatele, kde nákaza stoupla na 43,3 osoby na 100 000 obyvatel (průměr v Anglii je 9 na 100 000) vyslala městská rada do ulic své zaměstnance a dobrovolníky v pátek se speciálními jízdními koly s informačními panely vysvětlujícími nákazu a co proti ní dělat. O víkendu budou tito cyklisté jezdit i v městě Halifax a v dalších oblastech, kde je koncentrace infekcí.Pokračující karanténa pro více než 4 miliony lidí signalizuje opatrný přistup vlády, protože nákaza zůstává stále ještě velmi vysoká, přestože v teplém létě, kdy jsou lidé převážně venku, by měla klesat. Vládnou obavy ze zvýšení infekce na podzim, kdy za špatného počasí budou lidé častěji v místnostech.Některá severoanglická města oznámila, že zahajují vlastní místní verze testovacích a trasovacích systémů, vzhledem k tomu, že celostátní systém je terčem kritiky, že se mu nedaří identifikovat dostatečné množství nakažených osob.Vládnou také obavy, že některé hostince a bary nedodržují dostatečně efektivně sociální distancování. Hostince mají povinnost shromážďovat identifikační informace alespoň od jednoho člena každé skupiny, která jej navštíví, avšak ne všechny to dělají.Městská rada v městě Stoke-on-Trent uvedla, že musí vysílat pracovníky vyžadující dodržování protinákazových předpisů do přeplněných barů a zakazovat hlučnou hudbu - hudba v hostincích má být tichá, protože když ji hosté překřikují, šíří tím virus daleko silněji - a umravňovat lidi, kteří stojí v těsných frontách na vstup.Podrobnosti v angličtině ZDE