Nekrolog nádherné řeky a jednoho renesančního města

6. 8. 2020

Řeku Vltavu sjíždím více než dvacet let, naučil jsem se na ní pádlovat, dnes na ní učím pádlovat studenty a své děti, znám v ní každé zákoutí i kameny v jezu. V posledních letech se stala místem zlatokopů, kteří obsadili každou volnou louku, kde vyrostl nový kemp nebo "občerstvovna", kde duní hudba v popu, country nebo rocku, asi podle toho, jaký má majitel "vkus", píše na Facebooku Rostislav Konopa.

Předražená jídla v kempech i ubytování vede k tomu, že ubývá počet lidí, kteří si jídla v kempech kupují a vracejí se ke klasice na vařiči a polévce z pytlíku.

Majitelé kempů letos většinou zdražili o 10 - 20 procent. Takže pokud jedete s přáteli, zaplatíte za noc za stan se dvěma malými dětmi částku, která se blíží hotelovému pokoji pro dva nebo ubytování v Airbnb; za pět dní utratíte jako vodáci z Vyššího Brodu do Boršova, což je klasická vodácká trasa, více než 15 000,- Kč, pokud se budete stravovat v předražených restauracích po cestě nebo ve městě.

Jsou i výjimky, U Báby v Rožmberku se najíte za normální ceny a porce se často nedá sníst a její borůvkové knedlíky jsou legendární. Pokud však vjedete do Českého Krumlova, malebného města zapsaného do UNESCO, s romantikou a rozumnými cenami je konec.



Český Krumlov je již několik let mlejn na prachy, víte, že v centru bydlí už jen 13, ano, pouhých 13 stálých obyvatel? Všechny ostatní byty a domy se změnily na hotely, penziony, hostely a penziony a Airbnb... Město zničené turismem... Za jídlo v restauraci až na pár výjimek zaplatíte více než v restauraci na Ještědu /autor to může srovnat, je to jeho milovaný kopec/, je libo malý větrník v cukrárně? Za sedmdesát korun! Letos restauratéři zdražili - prakticky všichni, prý jezdí hlavně Češi, tak plaťte a hlavně se ničemu nedivte, vejvar musí bejt, i kdyby všichni chcípli na mor...

Pár dnů v Rakousku vás bez jídla na divoké vodě vyjde úplně stejně i s vypůjčeným vybavením a zajištěnou dopravou nehledě na komfort bez ožralů, kteří neudrží pádlo a nepoužívají svůj mobil na raftu na divokou vodu - na VLTAVĚ - !!! jako diskotéku. Vltava je nádherná řeka, pokud jste ticho, můžete vidět úžovky, ledňáčka, žlunu zelenou, spousty konipasů i stáda srn /před dvěma lety se mi brodily přímo před mou Vydrou a byl to zážitek jako na Yukonu/…

Jo, a znáte "legendární placky" za Zlatou Korunou? Ty podražily taky, letos je koupíte za šedesát korun kus!!!! Sorry, jako! Prý jde všechno nahoru, říká majitel, u kterého jsem vždy kupoval placky pro všechny studenty.

Nevím, jak vy, já ale tenhle šílenej byznys podporovat nebudu, takže letos jsem spal na nádherných místech mimo kemp, děti jsem učil vařit na vařiči a ohni, pozorovali jsme ptáky a placky si už příště nedám. Palačinky zvládnu z trochu mouky a vody i na vařiči a pokličce od kotlíku.

Na Vltavu budu jezdit určitě stále, ale pokud bude platit, že za obyčejné jídlo dám více než v restauraci na Ještědu nebo v Praze, odmítám tenhle byznys podporovat a pro studenty vyhlížím řeky mimo ČR.

Vltavě ahoj!