Markéta Všelichová: Musíme pomoci politickým vězňům v Turecku

5. 8. 2020







Obrázek pro mě před propuštěním namalovala Hatice, Syřanka, arabsko-arménská, z oblasti Hasaky. Před lety, když na její vesnici útočil Daesh, připojila se pro obranu svého domova na několik měsíců k YPG. Po sedmi letch poté, co od YPG odešla, byla zatčena v Turecku spolu s manželem a chtějí pro ni až patnáct let vězení. Ve vězení je se dvěma dětmi, roční holčičkou a tříletým chlapečkem. S chlapečkem jsme měli hodně silné pouto, být možnost, věřte že si ho vezmu sebou.Na obrázku to pak má být on. A ten obrázek je reakce na jiný, můj, kteý já jsem nakreslila pro ně. Na něm šla Hatice po stejné cestě ruku v ruce s dětmi po směrové ceduli "Domov Markéty". Mělo jít o vyjádření toho, že se neloučíme navždy a ať se stane cokoliv, jednou se zase určitě potkáme a i kdyby po těch patnácti letech, u mě budou mít vždy dveře otevřené!