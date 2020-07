Bělorusko: Poslední výstraha evropským elitám?

31. 7. 2020 / Karel Dolejší

Bývalý velitel NATO v Evropě generálporučík Ben Hodges označil Trumpovo stahování 11 900 amerických vojáků z Německa ZDE za "dar Kremlu" ZDE . Je to však Minsk, nikoliv Berlín, co by měli zájemci o evropskou bezpečnost právě uprostřed prázdnin bedlivě sledovat.