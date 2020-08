Lincoln Project: Jak zachránit Ameriku: Vyhnat Trumpa z úřadu tím, že ho přimějete zešílet

4. 8. 2020





Když vám hoří dům, je vám asi jedno, kdo jsou hasiči, poznamenává Washington Post.



Před listopadovými volbami roku 2020 se Donaldu Trumpovi podařilo sjednotit Republikány i Demokraty, konzervativce a pokrokáře, penzisty i mileniály, kteří se nyní v bezprecedentních počtech snaží mu zabránit, aby v listopadu vyhrál volby.



Což vysvětluje obrovský nárůst popularity Projektu Lincoln, skupiny protitrumpovských Republikánů, kteří vlezli Trumpovi do hlavy. Jejich virální videa a tweety, zesměšňující jeho postoje, jeho inteligenci i jeho vlastenectví - jsou zaměřeny jak na váhající Republikány, tak na Trumpa samotného - získaly podporu mnoha milionů dolarů, od dárců z obou politických stran





Když Trump zveřejnil zuřivý tweet o reklamě "Mourning in America", projektu Lincoln Project dali lidé třicet milionů dolarů. Většinou to byly malé dary kolem padesáti dolarů.

Reklamaútočí na to, jak Trump zmršil přístup americké vlády vůči koronavirové pandemii. Je to variace na někdejší známou reklamu Ronalda Reagana "Ráno v Americe" (Morning in America). Tato protitrumpovská reklama má podobný název, stejně se to vyslovuje: "Mourning in America" - znamená to ovšem "Truchlení v Americe". Reklama uzavírá: Pokud by byl Donald Trump znovu zvolen, budou ještě vůbec existovat Spojené státy?"Wake Up" je scéna z nemocnice. Muž se po třech a půl letech po automobilové nehodě probudil z komatu, a jeho rodina, nadšení Republikáni, mu vysvětlují, co se za tu dobu stalo. Postupně se ukáže, že to všechno zdrojem nadšení ani není, vzhledem k tomu, že i mužův otec přišel kvůli Trumpovi o práci. Video končí titulkem: "Republikáni, musíme se probudit. Ten muž byl tři a půl roku v komatu. Co je vaší omluvou?""Donald Trump je tak naprosto v konfliktu se všemi institucemi v Americe a tak naprosto v konfliktu se vším, co definovalo údajně Republikánskou stranu: zákonnost, dodržování ústavních principů, instituce, normy, tradice, všechno to bylo vyhozeno z okna," říká Rich Wilson, spoluzakladatel této skupiny. "Tak musíte volit buď mezi Trumpem nebo touto zemí. My jsme se rozhodli pro naši zemi, i když to bezprostředně není v souladu se všemi našimi ideologickými či politickými prioritami."Nejpozoruhodnější na reklamách Lincolnova projektu je, že v nich v těchto dnech často uslyšíte: "Jsem přesvědčený Republikán. Hlasuje, proboha, pro Joea Bidena!"Třemi zakladateli Lincolnova projektu jsou Wilson, Steve Schmidt a George Conway, právník a shodou okolností manžel Trumpovy poradkyně v Bílém domě Kellyanne Conwayové."Trump je narcista a nemůže si pomoci a musí reagovat na hrozby jeho delikátní psyché," vysvětluje Conway. "Je to velmi citlivá, slabá lidská bytost, která nesnáší kritiku." Druhým faktorem, dodává, je, že "Trump neumí uvažovat dopředu. On jen na věci reaguje. A my využíváme obou těchto psychologických nedostatků."Prakticky to znamená, že reklamy Lincolnova projektu jsou záměrně koncipovány tak, aby Donalda Trumpa znejistily a rozzuřily. Kdykoliv Trump zuří nad reklamami Lincolnova projektu, mluví o věcech, o nichž by mluvit neměl. Vysvětluje, omluvně, proč nedokázal řádně sejít z šikmé plochy na americké vojenské akademii, anebo proč při pití vody držel skleničku oběma rukama.Lincoln Project vydává nové antitrumpovské video skoro každý den. Zde je jejich videokanál na YouTube. Podrobnosti v angličtině ZDE