Jaká je bezpečnostní situace Česka

3. 8. 2020 / Albín Sybera





- 34,85% úvěrového rizika PPF je v Číně. Znamená to 13,06 miliard EUR, což je 343 miliard korun. To jsou zhruba čtyři a půl ročního rozpočtu na armádu ČR. O rok dříve (2018) to bylo 5,80% a 12,202 miliard EUR, což bylo s tehdejším kurzem eura 313 miliard korun. Úvěrové riziko PPF v Číně tedy meziročně vyrostlo o zhruba 30 miliard korun.

- skupina PPF má nové velké kontrakty v Rusku, nejen v nemovitostech, ale i v dopravním strojírenství.

Fakticky má PPF větší vliv v datové infrastruktuře ČR (CETIN, O2, podíl v ČD Telematika) než samotný český stát. Tedy, ze na světové šachovnici “nafty 21. století” (tedy dat) nemá český stát bezpečnost vlastních občanů ve svých rukou.





Vedle toho můžeme sledovat pravidelný rozhovorový „seriál“ klíčových mužů PPF pro Seznam zprávy o tom, že špatná pověst skupiny je „extrémní nespravedlnost“, o tom, jak „není fér se nás [PPF] ptát, proč jsme nevěděli před pěti lety“, že není společensky vhodné vymáhat dluhy ze starých rozhodčích doložek, anebo proč "byznys v Číně je prostě byznys" .

Do úvah a analýz dopadů aktivit PPF na vývoj Česka v poslední dekádě se ještě sluší doplnit, že skupina PPF má v české datové infrastruktuře fakticky větší vliv než samotný český stát.

Akvizicí O2 Telefonica v roce 2013 a jejím následném rozčlenění na Českou telekomunikační infrastrukturu CETIN, mobilního operátora O2, či koupí podílu v ČD Telematice, kde si jinak stát drží kontrolu prostřednictvím Českých drah , nepoložila PPF jenom základy pro svou odnož PPF Telecom Group B.V. (do které patří také Telenor působící například v Srbsku, či Černé hoře).

Těmito kroky se také docílilo stavu, že na světové šachovnici „nafty 21. století“ (dat) nemá český stát bezpečnost vlastních občanů ve svých rukou. Přitom mnoho zemí ve střední a východní Evropě pozvolna přehodnocuje spolupráci s čínskými společnostmi a vlivem čínského státu, který taková spolupráce obnáší zejména v digitální a technologické oblasti.

Kdybychom však českou vládu měli soudit podle liknavosti s jakou podíl v ČT Telematice pustila do soukromých rukou, tak v mnoha ohledech je myšlenkově kdesi v období privatizace 90. let minulého století.

PPF k podílu přišla prostřednictvím miliardáře Pavla Hubáčka , který jej získal díky sérii kroků vlády a politiků z hnutí ANO. Psal se rok 2018 a mediálním éterem ještě rezonovala slova Andreje Babiše o tom, jak je potřeba zefektivnit státní správu a zpeněžit například budovy ministerstev v centru Prahy.

Zdá se, že klausovská mantra o tom, jak státu nemá nic patřit, tak na český elektorát nadále zabírá. S postupem času je přitom čím dál zřejmější, že čelit klimatickým změnám, pandemii Covid-19, či bezpečnostním hrozbám bez významné role státu nelze. Pokud tedy nechceme jít cestou putinovského Ruska a hranice mezi státem a oligarchickou aliancí úplně rozvolnit.