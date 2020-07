Washington Post: Zemřelo dalších padesát tisíc lidí a není tomu konec

31. 7. 2020





27. května dosáhly Spojené státy děsivého mezníku, píše dnes redakční komentář deníku Washington Post. Čtyři měsíce po prvním potvrzeném případu COVIDU-19 dosáhl počet mrtvých v USA 100 047. Tento počet mrtvých - daleko vyšší než v jakýchkoliv jiných státech - překročil počet amerických životů ztracených celkem během korejské války, vietnamské války i během útoku z 11. září 2001.



Doufali jsme, že alarmující ztráta tolika životů za tak krátké období vyvolá soustředěné celonárodní úsilí v boji proti viru. Namísto toho, o dva měsíce později, je mrtvých dalších 50 000 lidí, a umírání není konec.



"Je to, co to je," řekl Donald Trump v interview s Chrisem Wallacem na Fox News. My ostatní ale nesmíme projevovat takový nezájem. Je důležitější než kdykoliv předtím uznat a poctít lidi, kteří zemřeli. Pamatovat na ně.





Lidi, jako byl Joseph J. Costa, 56, ředitel jednotky intenzivní péče v nemocnici v Baltimoru, který pracoval dál, přestože měl oslabený imunitní systém, protože věděl, že je ho zapotřebí. Nick Cordero, 41, známý herec na Broadwayi, jehož tří měsíční boj s koronavirem vylíčila v hrůzných podrobnostech jeho manželka. Kimora Lynum, které bylo jen 9 let, měla ráda video hry a nakupování s maminkou. Carol Kriegerová, 80, učitelka v důchodu, která s radostí pracovala s dětmi, které zažily vážné trauma.



Epidemie disproporčně postihuje černochy, hispánce a indiány. Mezi těmi, kdož přišli o život, jsou: Erica McAdoo, 39, která vstoupila do policie v Los Angeles, aby sloužila své komunitě. Marlene Sekaquaptewa, 79, politická aktivistka ve Vládě kmenového hnití Hopi, jejíž vyšívané přikrývky jsou uměleckými díly, Adrian Gomez, 52, který pracoval v útočišti na texaské hranici, které ubytovávalo a vzdělávalo migrantské děti žádající o azyl. Gregori V. Armstrong, 66, chicagský železářský dělník, který po dobu čtyřiceti let pomáhal budovat město.



Samantha Diaz, devětadvacetiletá zdravotní asistentka na Floridě, zanechala za sebou po své smrti tři malé děti, dvě z nich byly také nakaženy koronavirem. Maminka paní Diazové musela opustit své zaměstnání, aby se mohla o děti začít starat. "Náš svět," řekla, "zkolaboval." V Michiganu úmrtí obou rodičů zanechalo Nanssy, Nadeena a Nashe Ismaalovy - ve věku 13, 18 a 20 let - v situaci, kdy zápolí se smutkem, ale také s tím, jak si kupovat jídlo a platit účty.



Když psali příbuzní Isabelle Odette Hilton Papadimitriouové, 64, která se nakazila koronavirem v Texasu při péči o své pacienty, její nekrolog, řekli to jasně a přímo: "Jako stovky a tisíce dalších lidí, Isabelle měla být dnes stále ještě naživu. Její smrt, kterou si nijak nezavinila, byla důsledkem neodpovědnosti politiků, kteří dál ohrožují životy zdravotníků, protože se nechovají jako řádní politici, odmítají přiznat vážnost této krize a nejsou schopni poskytnout jasný směr jak minimalizovat riziko koronaviru." Je to přesné, je to pravda.



Kompletní článek v angličtině





