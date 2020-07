Progresivní demokraté chtějí, aby USA podmínily finanční podporu Izraeli dodržováním mezinárodního práva

2. 7. 2020

Téměř dvě stovky demokratických zákonodárců s podporou uchazeče o křeslo v Oválné pracovně za Demokratickou stranu Joe Bidena minulý týden podepsaly dopis adresovaný izraelským orgánům, v němž zazněly obavy týkající se plánované anexe. Jenže taková formální stanoviska jsou bezzubá a Benjamin Netanjahu to moc dobře ví.

Oproti tomu dopis progresivních demokratů je úplně o něčem jiném. Zde je krátká ukázka:

„Od členů Kongresu by se nemělo očekávat, že budou podporovat nedemokratický systém, ve kterém by Izrael trvale vládnul palestinskému lidu, jemuž by bylo odepřeno právo na sebeurčení a rovnoprávnost. Pokud by se izraelská vláda vydala touto cestou, budeme usilovat o to, aby anexe nebyla uznána, a zároveň budeme usilovat o schválení legislativy, která by zajistila, aby daňoví poplatníci v žádném případě nemuseli podporovat izraelskou anexi.“

Ohrožení americké vojenské pomoci Izraeli (který je relativně prosperujícím státem a v žádném případě nepotřebuje dolary amerických daňových poplatníků) je pro izraelské lobbisty něco naprosto nepřijatelného. Je navíc bezprecedentní, aby tolik amerických zákonodárců vzdorovalo mocné izraelské lobby, jež obvykle útočí na kritiky izraelské politiky v Kongresu tím, že poskytuje finance jejich oponentům, a často tak kritické hlasy umlčí. Kongres je jediným významným zákonodárným tělesem na světě, kde prakticky neexistují žádné projevy odsuzující izraelskou vojenskou okupaci Západního břehu a Gazy, a to kvůli efektivnímu a nemilosrdnému tlaku izraelské lobby a řady jejích spojenců majících zastání křesťanské pravice.

Vzhledem k menšímu počtu signatářů „progresivního dopisu“ však tato iniciativa nemá šanci na realizaci. Přesto tento dopis představuje první zlomový bod v americko-izraelských vztazích od roku 1967. Od té doby americká veřejnost a politické elity radostně podporují izraelskou kolonizaci palestinských území. Tento dopis je proto dokladem toho, že se postoj mladších Američanů vůči izraelské okupaci povážlivě mění.





