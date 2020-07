Trump na Mount Rushmore: Ameriku ohrožuje "levicový fašismus"

4. 7. 2020





Při akci u Mount Rashmore v Dakotě v předvečer svátku americké nezávislosti, který připadá na 4. července, realizoval Donald Trump vzdornou oslavu bělošské identitární politiky a varoval, že jsou Spojené státy ohroženy "ultralevicovým fašismem".



Americký prezident před davem stoupenců bránil symboliku soch a památníků. Akce se vyžívala v politické nekorektnosti, záměrně kalkulované tak, aby posílila konflikt v USA a rozzuřila liberální kritiky. Skoro nikdo neměl roušky a účastnici byli téměř výlučně běloši.



"Náš národ je svědkem nemilosrdné kampaně s cílem vymazat naši historii, pomluvit naše hrdiny, zlikvidovat naše hodnoty a indoktrinovat naše děti," řekl Trump. "Zuřící chátra se snaží bourat sochy našich zakladatelů, poškozovat naše nejsvětější památníky a vyvolat vlnu násilné zločinnosti v našich městech."

Trump oznámil, že založí "Národní zahradu amerických hrdinů", obrovský park pod širým nebem se sochami "nejvýznamnějších Američanů, kteří kdy žili".Hora Mount Rushmore v Jižní Dakotě zobrazuje americké prezidenty George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Washington a Jefferson vlastnili otroky a jejich dědictví je od vraždy George Floyda policií v Minneapolis 25. května letošního roku stále více zpochybňováno.Trump neprojevil žádnou snahu přihlásit se k postojům většinu Američanů, naopak zdůrazňoval prosazování "zákona a pořádku", vyhrožoval přísnými tresty pro osoby, které poškozují sochy, odmítal změny názvů vojenských základen pojmenovaných podle generálů jižanské Konfederace a retweetoval (a pak bez komentáře vymazal) video, na němž jakýsi muž křičí "Moc bělochů!"Ve svém projevu Trump zuřil proti "kultuře rušení, která vyhání lidi z práce, zostuzuje lidi s jinými názory a požaduje naprosté podřízení od všech, kdo nesouhlasí. To je doslova definice totality a je naprosto cizí naší kultuře a našim hodnotám. Ve Spojených státech amerických to nemá žádné místo. Tento útok na naši svobodu, naši nádhernou svobodu, musí být zastaven a bude velmi rychle zastaven.V našich školách, v našich newsroomech, dokonce i ve správních radách našich firem je nový ultralevicový fašismus, který vyžaduje absolutní podřízenost. Pokud nemluvíte jeho jazykem, nevykonáváte jeho rituály, nerecitujete jeho mantry a neplníte jeho přikázání, budete zcenzurováni, vyhoštěni, dáni na seznam zakázaných osob, pronásledováni a potrestáni. Nám se to ale dít nebude. Nemylte se, tahle levicová kulturní revoluce chce svrhnout americkou revoluci."Trump také zaútočil na sportovní profesionály a na daší celebrity, kteří poklekají na protest proti rasové nespravedlnosti. "Stojíme vztyčeni a hrdě a poklekáme pouze před Bohem."Na Mount Rushmore se nekonal ohňostroj od roku 2009 kvůli tomu, že chemicky poškozuje tamější přírodní rezervaci a může způsobit lesní požár. Trump tyto obavy odmítl. Jeho akce byla kontrovernzí také proto, že zdejší území bylo ukradeno indiánům poté, co byla porušena smlouva, uzavřená s nimi v 19. století.Demonstranti zablokovali cestu vedoucí k památníku. Úřady demonstranty vyháněly, byli to většinou indiáni, protestující, že Black Hils v Jižní Dakotě byly odebrány indiánskému kmeni Lakota v rozporu s dohodou. Indiáni protestovali, že Trump oslavuje americkou nezávislost na jejich posvátné půdě. Asi 15 demonstrantů bylo zatčeno, protože odmítli splnit příkaz policie, aby odešli.Celonárodní výbor Demokratické strany zveřejnil Tweet, že Trump nerespektuje indiány a že jeho cesta do Jižní Dakoty "glorifikuje bělošskou nadřazenost". Posléze byl tweet vymazán.Na shromáždění se absolutně nedodržovalo sociální distancováni, navzdory tomu, že epidemiologové varovali, aby se nekonala velká shromáždění. V USA je nyní každodenně registrován nárůst nákaz o více než 50 000 osob. Počet nákaz koronavirem v okrese Pennington, kolem Mount Rushmore, se za poslední měsíc více než zdvojnásobil.V pátek bylo oznámeno, že Kimberly Guilfoyle, milenka Trumpova syna Donalda juniora, byla testována pozitivně na koronavirus. Cestovala do Jižní Dakoty, ale akce se neúčastnila.Podrobnosti v angličtině ZDE