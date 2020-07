O panu Fillonovi a politické kultuře

1. 7. 2020 / Boris Cvek

Fillona ani drtivý vliv skandálu (v konzervativním táboře se objevily i návrhy najít jiného kandidáta, což ale Fillon odmítal) nedonutil prezidentskou kandidaturu vzdát. To pro mne bylo jasným důkazem, že pohádky českých, často konzervativních, politiků o tom, jak by pan Babiš v západní zemi musel pod vlivem svých skandálů rezignovat sám od sebe, jsou jenom pohádky. Fillon byl dlouholetým, vlivným politikem. Byl premiérem a senátorem. A i když mu skandál ublížil, což pomohlo překvapivému vítězství současného prezidenta Macrona, stále měl velkou podporu (skončil na třetím místě za Le Penovou, on i Le Penová, každý zvlášť, měli přes sedm milionů hlasů). Dovedu si představit, že kdyby pan Fillon viděl, že jeho podpora vlivem skandálu strmě klesá někam k nule, rezignoval by. Ale to asi i pan Babiš.

Je pravda, že politik se skandálem jako Fillon nakonec ve volbách ve Francii neuspěl. Ale místo něho do druhého kola postoupila Le Penová. Byla to lepší volba? Je korupce horší než krajní pravice? A co by se stalo, nebýt Macrona? Nechceme-li skandály zkompromitovaného konzervativce nebo krajní pravici, a nemáme-li silnou levici, potřebujeme zřejmě nějakého Macrona. Jinak se sluší podotknout, že v prvním kole oněch prezidentských voleb v roce 2017 dosáhl sedmi milionů hlasů také kandidát levice Mélenchon (a v součtu se socialistou Hamonem by to bylo více než Macronových asi 8,7 milionů hlasů).

Je také pravda, že bývalý vlivný politik neunikl ve Francii soudnímu procesu a že byl právě v těchto dnech nepravomocně odsouzen k pětiletému vězení, z toho dva roky „natvrdo“, tedy nepodmíněně. Uvidíme, kdy se dočkáme pravomocného verdiktu a jaký bude. Nicméně zdá se mi jasné, že politická kultura žádného národa není něco, co by spadlo z nebe, ale souvisí s tím, jak v dané společnosti funguje politická soutěž a justice. A jak by to asi bylo u nás? Není představa, že by někdo skončil ve vězení za to, že platil své příbuzné nebo známé z peněz daňových poplatníků za práci, která nebyla vykonávaná, jako z Marsu?

Soud poslal francouzského expremiéra Fillona do vězení za zpronevěru