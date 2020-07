Muž, který šel na mejdan, varoval den před smrtí na COVID-19: "Nebuďte blbci jako já!"

Pro české covid-idioty na Karlově mostě a v Jančurových vlacích do Chorvatska:

3. 7. 2020







"Kvůli svému idiotství jsem ohrozil zdraví své matky a svých sester a své rodiny," napsal na Facebooku kalifornský řidič kamionu Thomas Macias. Účastnil se party, kde nikdo neměl na sobě roušku. Dověděl se až poté, že jeden jiný účastník byl nakažen koronavirem, ale myslel si, chybně, že nikomu nemůže uškodit, když nemá žádné příznaky.



Avšak jednapadesátiletý Macias byl také ohrožen, byl zvlášť zranitelný, protože měl cukrovku a nadváhu. Den poté, co napsal výše zmíněné věty na Facebook, 20. června, zatelefonoval své matce, že nemůže dýchat. Řekla mu, ať rychle jede do nemocnice.



V 21 hodin téhož dne byl mrtvý.

Možná, vyjádřila se jeho neteř Danielle Lopez, že by býval strýček nešel na ten mejdan, kdyby bývala Jižní Kalifornie nezrušila karanténu a kdyby si lidi nemysleli, že hrozba koronaviru už zmizela."Ta smrt byla naprosto zbytečná," řekla Lopezová deníku Washington Post.Jeho příbuzní svědčí o tom, že si Macias dlouhé měsíce dával pozor, aby nechodil ven, věděl moc dobře, že jeho zdravotní stav ho činí zranitelným. Ale byl také velmi společenský.Macias informoval, že byl testován na virus 15. června a o tři dny později dostal pozitivní výsledk. Brzo psal o své chybě stovkám svých přátel na Facebooku."Není to legrace," psal jim. "Jestliže musíte jít mezi lidi, noste roušku a dodržujte sociální distancování. Nebuďte idiot jako já. Doufám, s Boží pomocí, že to přežiju."Jeho rodina uspořádala sbírku na financování jeho pohřbu.Podrobnosti v angličtině ZDE