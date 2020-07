Chudé země mají nízké daně, bohaté země mají daně vysoké

Co z toho vyplývá?

9. 7. 2020 / Jiří Hlavenka

Rozložení v ploše grafu je jednoznačné - chudé země mají nízké daně, bohaté země mají vysoké daně. Přitom výběr daní v absolutní částce stoupá ještě rychleji - je to větší procento z většího základu.

My jsme ten červeně označený ťumplík v sekci vpravo nahoře.

Otázkou je, zda je to nějaká náhodná korelace nebo zřejmá kauzalita, jaké jsou tam další vlivy; a pokud je to kauzalita, pak "co na čem", co je příčinou a co důsledkem. Je to prosperita na daních (na míře přerozděleného bohatství, na službách, které stát poskytuje zpět do společnosti), nebo daně na prosperitě, či je to souběžný pohyb? Nebo ještě nějak jinak? A kam by měla směřovat Česká republika?

Pojďme diskutovat. Prosím jen, odpusťme si "hele Singapur" (není to normální země, off topic), a vezměme jako výchozí tezi, že vybrané daně nejsou ukradeny, ale vracejí se do společnosti zpět, ať už více efektivně a vhodně nebo méně.





Dneska se mně nechce psát nic chytrého, tak dávám jeden hezký obrázek. Ukazuje na korelaci prosperity země (osa Y je navíc logaritmická!) a procentuální výše daňového zatížení vzhledem k HDP.