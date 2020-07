Kolik Čína darovala jednotlivým evropským zemím ochranných pomůcek během nástupu koronavirové krize?

ČR díky svým "nadstandardním" vztahům Číně platila, i když jí před tím poskytla dar

9. 7. 2020 / Bohumil Kartous









Analýza - Demaskováno: Pomoc Číny Evropě během koronavirové krize (Masks Off: Chinese Coronavirus Assistance in Europe), kterou vypracovala Alliance for Securing Democracy and Asia Program za podpory German Marshall Fund, ukazuje na datech dostupných z veřejných zdrojů, kterým zemím Čína darovala během března dubna 2020 zdravotnickou pomoc ve formě ochranných potřeb nebo přímé zdravotnické asistence.







Analýza pracuje s daty o darech velkých čínských firem, nepokrývá dary menších společností, nelze ji tedy brát jako vyčerpávající. Přesto z ní lze velmi dobře odvodit hlavní toky pomoci z Číny ve formě darů.







Je velmi zajímavé, že Česko a Slovensko mezi zeměmi, které získaly takovou pomoc, vůbec nefigurují. V rámci EU jde společně s Chorvatskem o jediné země, které darovanou pomoc z Číny, kterou lze z veřejných zdrojů zachytit, neobdržely.