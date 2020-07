Koronavirus: Šest důvodů pro optimismus

Průběžné zpravodajství

15. 7. 2020

- Šest důvodů pro optimismus ohledně koronaviru shrnuje v listěepidemiolog Joseph G. Allen:- Před vznikem vakcín budou k dispocici léčebné prostředky. Lékaři nyní mají k dispozici klonované protilátky vzniklé u osob nakažených koronavirem a ty jsou účinné jak při léčbě infekce, tak při bránění nákaze. Útočí na bodák koronaviru, jímž se virus dostává do našich buněk.- Vznikají rychle testy slin na koronavirus. Plivnete do zkumavky a okamžitě máte výsledek. Test stojí 1-5 dolarů. Umožní to okamžité zjištění, zda jste nakaženi.- Debata skončila. Roušky fungují a všichni by je měli nosit.- Bylo s určitostí zjištěno, že se virus šíří vzduchem. Nesmírně důležité je větrání místností a filtrace vzduchu.- Ukazuje se, že imunita proti běžné chřipce (způsobované koronaviry) poskytuje určitou imunitu pro COVID-19.- Vakcína možná bude k dispozici v říjnu. ZDE

- Bílý dům zrušil své plány, podle nichž by byli donuceni zahraniční studenti odejít z USA, pokud by v důsledku pandemie jejich univerzitní kursy byly přesunuty na internet. Trumpova vláda ustoupila Harvardské univerzitě a Massachusettskému technologickému institutu poté, co vládu kvůli těmto opatřením zažalovaly.









- V americkém státě Utah zemřel jednasedmdesátiletý muž, čekající ve frontě na test na koronavirus.- Čína a státy po celém světě se vracejí k přísnějším opatřením proti koronaviru ve snaze zabránit novým epidemiím.- Ve Francii bude povinné nosit roušky ve všech uzavřených eřejných místnostech, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Francouzská studie zjistila, že nenarozený chlapec v břiše matky byl nakažen koronavirem. Je to první takový případ, očekává se, že se chlapec uzdraví.- Robert Redfield, ředitel amerických Středisek pro zvládání a prevenci nemocí (CDC) varoval, že zima 2020-21 "bude pravděpodobně jedním z nejobtížnějších období, jaké jsme z hlediska veřejného zdraví v USA kdy zažili". Zdůraznil, že kdyby Američané nosili roušky, pandemie by "byla zvládnuta do dvou měsíců".- V Americe dále rapidně stoupá počet nákaz, pomalu roste i počet mrtvých.- Více než 6000 nových nákaz v Rusku. Rusko v úterý informovalo o nových 6248 nákazách a 175 úmrtích za posledních 24 hodin. To znamená, že celkový počet nákaz v Rusku je 739 947, počet mrtvých je 11 614. Mnozí poukazují na to, že Rusko zřejmě o počtu mrtvých lže.- Evropská unie přestala považovat Srbsko a Černou Horu za bezpečné země. Cestování z USA do EU je také zakázáno.