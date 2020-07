Americký epidemiolog: Cesta k nejisté vakcíně je dlážděna smrtí

16. 7. 2020

Cesta k nejisté vakcíně je dlážděná smrtí,“ poznamenává Khan, který je bývalým vysokým představitelem CDC, kde dohlížel na strategický národní sklad. Ptáme se ho také na přetrvávající nedostatek roušek a testů v americkém zdravotnictví, informuje web Democracy Now!

List New York Times píše, že toto rozhodnutí může postihnout celou řadu výzkumníků a lékařů, kteří jsou při své práci na data CDC odkázáni. Hovoříme s epidemiologem Alim Khanem o tom, jak k řešení krize přistupuje Trumpova vláda, i o jeho nadějích týkajících se očkování.

Ačkoli se Khan domnívá, že nakládání s údaji pacientů není tak černobílé, soudí, že problém by nastal, kdyby data už nadále nebyla veřejnosti přístupná. Podle Khana je situace naprosto odlišná v zemích, kde si s pandemií poradili relativně dobře, třeba v Jižní Koreji nebo Singapuru, kde jsou veškeré údaje související s infekcí veřejnosti dostupné. Spojené státy si tuto strategii dosud neosvojily.



Jedná se o největší selhání v oblasti veřejného zdraví v dějinách naší země, aniž by na konci tunelu bylo vidět světlo. Řada zemí nejenže nákazu zastavila, opětovně nastartovala ekonomiku, poslala děti zase do škol, ale některé z nich dokonce infekci eliminovaly. Třeba Nový Zéland, míní Khan.



Spojeným státům se v boji s pandemií nedaří proto, že jim chybí národní strategie. Ta by podle Khana měla stát na čtyřech základních principech.



Za prvé je nutno mít efektivní vedení – od místní přes státní až po národní úroveň. Za druhé je zapotřebí snížit míru komunitního přenosu. Zde by měla hrát hlavní úlohu vláda, která by měla adekvátně testovat a trasovat kontakty infikovaných. O tom už nikdo nemluví. Za třetí je potřeba, aby se zapojila veřejnost. Američané by na veřejnosti měli nosit roušku a praktikovat náležitou hygienu. Za čtvrté je záhodno zajistit, aby hospitalizovaní pacienti měli k dispozici efektivní léčbu, kupříkladu dexametazon. Tento kortikosteroid může v těžkých případech pomoci , konstatuje Khan.





Celý rozhovor v angličtině ZDE