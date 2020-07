Muhamed Duraković k pětadvacátému výročí masakru ve Srebrenici

12. 7. 2020

Někdo právě řekl, že letošní připomínka genocidy v Srebrenici byla zatím ze všech nejhorší. Našly se další kosti, ale mentálně se za posledních pětadvacet let nezměnilo nic. Pokračuje plytká debata, zda to vůbec byla genocida či ne, namísto toho, aby se přiznalo, že k tomu došlo. Handkeho Nobelova cena, a tak dál.S těmi, kteří přežili, se zachází jako s traumatizovanými obětmi, jimž by měla být dána možnost mluvit, ale ve skutečnosti je nikdo nebere vážně. To je dehumanizace a vylučování, k němuž ovšem nedochází jen v tomto bosenském případě.Genocida se tam nepovažuje za legálně určenou skutečnost, ale za něco emocionálního, a emoce jsou vždycky předmětem interpretace. Něco "závažného", "to" se stalo, ale je nesmírně obtížné vyjádřit, co to "to" je. A ano, Dayton hrál velkou roli.

Je nám hanba!





Danas je Novi Sad osvanuo izlepljen plakatima sa natpisom “STID ME JE”, čime smo obeležili 25 godina od genocida koji se desio u Srebrenici.



Pamtimo da se nikad ne ponovi! pic.twitter.com/bTGNwdOYpT — CK 13 (@ck13novisad) July 11, 2020

I personally know people who went through this hell. Thank God Mr Alić is doing well and leads more or less normal life. — Mirna Solic (@DrMirnaSolic) July 11, 2020

Also, survivors are treated as traumatised victims who should be given a chance to talk but nobody actually treats them seriously. That's dehumanisation and othering which is not only happening in Bosnian case. — Mirna Solic (@DrMirnaSolic) July 11, 2020

Somebody just said that this year's commemoration has been the worst of all. More bones are found, but mentally nothing has changed during the last 25 years. Ongoing debates if that was a genocide or not instead of admitting that it happened; Handke's NP, and so on. — Mirna Solic (@DrMirnaSolic) July 11, 2020

First Minister hails survivors of Srebrenica massacre 25 years on | HeraldScotland https://t.co/KSnVuJhCQK — The Fog ofSrebrenica (@srebrenica_surv) July 11, 2020

We should stop using the phrase "never again" out of respect to those who survived that "again." It's a cliché and clichés discredit their users. It's been overused in 20th and 21st century and losing its meaning. Do people who are using it actually believe in it?#Srebrenica — Mirna Solic (@DrMirnaSolic) July 11, 2020