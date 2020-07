Šokující knihy Trumpovy neteře o Donaldu Trumpovi se prodalo v první den milion téměř výtisků

17. 7. 2020





Kniha také zůstává pevně na prvním místě žebříčku bestsellerů v Amazonu.



Kniha Mary Trumpové, psycholožky a neteře Donalda Trumpa Too Much and Never Enough: How My Family created the World's Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak má rodina vytvořila nejnebezpečnějšího člověka na světě) vyšla v úterý a hned ten den se jí prodalo 950 000 výtisků, včetně e-knih a audioknih.





Bylo to poté, co byl zrušen soudní příkaz, o který zažádal Robert Trump, bratr Donalda Trumpa, který se pokoušel vydání knihy zakázat.



Prodej 950 000 kusů knihy je rekord pro newyorské nakladatelství Simon & Schuster.



Kniha líčí Freda Trumpa, otce Donalda Trumpa a jeho staršího bratra Freda juniora - Maryina otce - jako sociopatického násilníka, který likvidoval laskavost a empatii u všech kolem sebe, včetně nynějšího prezidenta Donalda Trumpa, který považuje empatii za slabost a není jí schopen, což



V rozhovoru pro ranní pořad televize ABC apelovala Mary Trumpová na Donalda Trumpa, aby z prezidentského úřadu odstoupil. Zdůraznila, že Donald Trump není schopen funkci vykonávat.



