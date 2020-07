Po volbách je strana Právo a spravedlnost na koni

Nicméně stále ještě nevíme přesně, jak bude to "popolštění médií" vypadat. Avšak někteří stoupenci strany Právo a spravedlnost se rozhodli vzít věci do vlastních rukou: redakce FAKTY byla zvandalizována. Její počítače byly zničeny, pevné disky jim byly ukradeny a někdo napsal na zeď redakční místnosti FAKTY TVN JDĚTE DO HÁJE. Jestliže bude policie hledat pachatele, radím jim, aby začali hledat blbce, protože oni zvandalizovali redakci úplně nesprávných FAKTŮ - nikoliv redakci vlajkového zpravodajského pořady soukromé televize TVN, ale nějakého časopisu, který s tou televizí nemá nic společného, jen stejný název jako ten pořad. Možná, že ta paní, která vjela se svým autem pod vlak, "protože vlak troubil, tak si myslela, že jí dává přednost" je dobré místo, kde začít hledat? (Podařilo se jí z trosek auta vylézt jen s malými zraněními.)

Avšak navzdory takovým útokům jsou sdělovací prostředky ještě svobodné - zatím. A díky tomu vidíme, jak strana Právo a spravedlnost sešlápla pedál plynu až na zem. Aktivistka LGBT, která protestoval proti vozidlu, které jezdí po Varšavě s nápisy lživě spojujícími homosexualitu s pedofilí a z reproduktorů šíří nenávist, byla brutálně zatčena. Vzhledem k tomu, že je obviněna ze spáchání jen minimální hmotné škody, záběry policie, která vtrhla do jejího bytu a brutálně ji na ruce za zády dala pouta, zdá se, že je to jasný příklad politické perzekuce. Když zatčená požádala, aby si směla vzít ponožky a boty, policistu to zjevně pobavilo, protože jí to dovolil, ale pouta jí nesundal, takže to bylo pro ni nemožné. Bart Staszewski, další aktivista, známý tím, že umísťuje nápisy LGBT-free zóny k silničním cedulím s názvy míst a měst, která o sobě prohlašují, že takovými zónami jsou, byl také na policii podroben výslechu. Zatím jen jako svědek, protože to znamená, že má méně práv než jako obžalovaný. Byl opravdu překvapen, kolik informací policie shromáždila o něm a o jeho přátelích, zejména vzhledem k tomu, že to, co dělá, lze v nejlepším případě klasifikovat jen jako drobný přestupek.