EU se musí konečně bránit

22. 7. 2020

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho protidemokratičtí kamarádi táhnou na EU. Je nejvyšší čas jim ukázat, že Evropa je více než bankomat, který mohou libovolně využívat, napsal Peter Müller.

V Maďarsku Viktor Orbán vyhnal mezinárodní univerzitu z Budapešti, pošpinil poslední nezávislá média a zneužil koronavirovou krizi, aby mohl dočasně vládnout bez parlamentu.

V České republice využívá premiér Andrej Babiš, mediální magnát a zakladatel největšího agrárního koncernu v zemi, fondy EU určené pro menší firmy k budování wellness centra - aniž by se musel obávat více než několika krotkých otázek státního zástupce.

A v Polsku, jednom z největších příjemců plánované koronavirové pomoci z Bruselu, vyhrává prezident, který výslovně podporuje kontroverzní reformy soudnictví a nevyhýbal se zneužívání homosexuálů a lesbiček ve volební kampani.

Tyto zprávy by měly být brzy věcí minulosti, až vstoupí v platnost nový víceletý rozpočet EU. Porušení právního státu by konečně měla vést k škrcení peněz z Bruselu - to byl velký slib, který byl spojen s tzv. mechanismem právního státu.

Podrobnosti v němčině: ZDE